Shakira sobre su vida amorosa: “creo que la amistad dura más que el amor”

Shakira aún no sabe sobre el futuro de su vida amorosa tras dos años de separarse de Gerard Piqué. Durante una entrevista para Apple Music 1, la cantante explicó ahora mismo solo prioriza la “amistad” en el futuro.

Shakira prioriza la amistad

“Creo que la amistad dura más que el amor”, dijo Shakira. “Aunque sigo pensando que experimentar el amor, experimentarlo plenamente con todos sus picos y valles, es muy esencial para la vida humana”.

La también compositora agregó que, aunque cree en el amor, cree más en la amistad: “amo el amor, pero creo que incluso amo un poco más la amistad. Porque pensé que el amor estaría ahí para siempre para mí. Y ese es uno de mis, ya sabes, sueños rotos. Tal vez, no sé si me gustará encontrar eso otra vez. Probablemente no. Bueno, no lo sé. Pero tengo amistad”.

“Siempre he valorado la familia”

Shakira rememoró el pasado y, más de una vez, antepuso el amor que la amistad: “yo no era de esas personas que valoraban tanto la amistad. Siempre he valorado la familia y tener una pareja en una pareja. Siempre he estado en pareja”, explicó.

“Pero cuando eso no estaba ahí, cuando perdí a mis hijos y cuando tuve que enfrentar los momentos más oscuros y difíciles de mi vida, los amigos estaban allí y me mantuvieron unida”, continuó Shakira.

“Aquellos que lo hicieron realmente me mostraron el verdadero significado de la vida. Puede que no envejezca con una pareja, pero envejeceré rodeado de buenos amigos”, añadió la mamá de Milan, de 11 años, y Sasha, de 9.

Shakira seguirá soltera

La barranquillera está soltera, pero sigue trabajando como cantante y como madre. Siempre está lado de sus hijos y creando nuevas experiencias para los fanáticos con su música.

“La sociedad nos enseña a ocultar nuestros sentimientos delante de nuestros hijos. Pero creo que eso es un error, porque ellos saben más y perciben las cosas de muchas maneras diferentes. Y pueden darse cuenta cuando un adulto les está mintiendo”, explicó.

“Quieren la verdad porque si no se les da la verdad, entonces inventan su propia versión de la verdad y sus interpretaciones de la realidad podrían ser completamente erróneas y confusas y entonces es cuando las cosas se vuelven realmente complicadas para ellos”.

Las Mujeres Ya No Lloran

Shakira continuó: “Pero si eres lo suficientemente valiente para hablar de las cosas, hablar con ellos para entender cómo perciben la realidad también y abrir una conversación, abrir un diálogo donde ellos también puedan dar sus opiniones. Y aceptar también su propia vulnerabilidad”.

Este 22 de marzo, y después de siete años, la colombiana estrenará su álbum Las Mujeres Ya No Lloran.