Nicki Nicole sobre su ruptura con Peso Pluma: “No pude hacerlo de otra manera”

Nicki Nicole decidió hablar públicamente luego de su ampliamente difundida separación de Peso Pluma, hace aproximadamente un mes. Durante su presentación en Madrid, la artista argentina no tuvo reparos en abordar el tema ante los medios, centrándose en su trabajo artístico y sin mostrar reticencia al mencionar al músico mexicano.

Aquí te mostramos qué fue lo que compartió la rapera sobre lo que vivió al lado del mexicano.

¿Qué dijo Nicki Nicole sobre su ruptura con Peso Pluma?

A pesar de su situación personal, la artista ha mantenido su dedicación a la música y a sus responsabilidades profesionales. Ha destacado que no considera justo ni profesional interrumpir sus compromisos cada vez que enfrenta dificultades personales.

“No (sería) profesional de mi parte frenar cada vez que pasa algo personal. No soy el centro del mundo y hay mucha gente que trabaja para mí y conmigo. No puedo frenar todo. Mi equipo no se lo merece, mis fans no se lo merecen”, expresó Nicki.

“La verdad es que sentí que todo era tan público que no podría haberlo hecho de otra manera. De mi parte tenía que decir lo que sentía y lo que me pasaba. La gente ya lo sabía y era incontrolable. Todo eso fue muy expuesto”, agregó.

La historia de Nicki Nicole y Peso Pluma

En julio de 2023, diversos videos y fotos se volvieron virales a través de TikTok, revelando a los cantantes juntos en Disneyland, París, Francia. Estos acontecimientos desencadenaron especulaciones sobre un posible romance, las cuales posteriormente fueron confirmadas.

En un inicio llamó la atención que la argentina negara tener una relación romántica con el mexicano, insistiendo en que eran simplemente amigos. Estas declaraciones de Nicki generaron indignación, especialmente porque Peso Pluma había dejado claro que estaba comprometido en una relación y viviendo un momento feliz en su vida amorosa.

Finalmente, la rapera se dejó llevar y comenzó a publicar diversas fotos con el artista, las cuales terminó borrando, tras la infidelidad.