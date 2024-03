Omar Apollo llega al Estéreo Picnic con nuevo álbum

Omar Apollo es un artista mexicano - estadounidense que ha sorprendido a la industria de la música con un sonido particular que podría describirse fresco, experimental y de cierto modo más natural, llevando la contraria a todo lo que pueda dictaminar los sonidos de la industria musical actual. Un claro ejemplo es su más reciente EP titulado Life For Me. Si se compara este trabajo con el anterior, Avory, es un trabajo mucho más pausado sonoramente pero igualmente detallado. Canciones como Angel son el claro ejemplo de esa nueva experimentación sonora de Omar. A la hora de hablar sobre este nuevo proyecto musical, Omar menciona “Definitivamente estoy luchando mucho con las superficialidades, es como ese pequeño trauma infantil. Creo que estaba lidiando con mucho resentimiento pero también con intereses obsesivos. Me metí mucho en la música ambiental y los compositores. Solo quería combinar las dos emociones de mi amor por la música y mi amor por escribir. Quería explorar diferentes ideas de escritura y creo que me llegó de una manera hermosa. Estaba muy feliz de poder compartirlo en forma de cuatro canciones.”, pero a la hora de indagar sobre el origen de estas letras que podrían tornarse demasiado personales, se podría pensar que se tratan directamente de Omar como suelen hacer la mayoría de los artistas, basarse en sus experiencias personales para crear, pero no es así, en el caso de Omar señaló que el origen de sus letras “Realmente no se trata de mi en primera persona, lo trata otro chico que estaba luchando y decía ‘no sé, una vez que vivas para mí, yo podría vivir para ti’ ¿Sabes a lo que me refiero?, es algo así como las luchas de lo que la vida puede surgir y traerte. Pero particularmente Ángel, sí es una canción sobre mí.”, y es que la letra es lo suficientemente personal como para creer que es otra historia inspiracional al mencionar “Demasiado joven para que le crezcan alas, demasiado joven para ser un ángel, tu madre te necesita”, y es que precisamente en ese punto de la vida, muchos artistas como Omar con solo unos compases son capaces de transmitir lo que el alma de un artista aclama: Ser escuchado.

Frente a las inspiraciones de este álbum, Apollo fue muy enfático en mencionar “Creo que estaba escuchando mucha música, música ambiental para ser específico, como canciones y compositores de 20 minutos. Compositores como Max Richter y Ryuchi Sakamoto y Philip Glass. Me sentí realmente inspirado y creo que lo hice todo en Los Ángeles hace mucho tiempo. Como hace tres años o algo así. Hace como tres años. Así que es sólo música que he estado escuchando por un tiempo y estaba feliz de poder publicarla.” A la mayoría de los artistas les cuesta definir su propio trabajo, pero en este caso Omar " Lo definiría como algo introspectivo. Estás observando las emociones reales de alguien, emociones complejas. Entonces yo diría que es algo muy emotivo. Y si quieres aprovechar esas emociones, compruébalo. Lo cual me gusta, ya sabes, hizo que fuera un poco difícil de escuchar con las complejidades de la estructura y cosas así. Pero sí, terminó siendo perfectamente como quería que fuera.”.

Lastimosamente en una de las últimas ediciones del Estéreo Picnic Omar tuvo que cancelar su presentación en el país, pero seguramente será su revancha será este 2024, ya que comos es costumbre, el público colombiano siempre ha sido destacado por los artistas que vienen la país por primera vez por su intensidad a la hora de apoyar a los artistas extranjeros. Frente a esto Omar menciona " No puedo esperar a conocer y ver lo srostros de todos y experimentar la cultura colombiana. Sólo he oído cosas asombrosas. Quisiera aprovechar el momento y decirle hola a todos mis fans en Colombia que estoy súper emocionado de ir a su país y disfrutar de cada una de mis canciones”:

Y es que al estar estrenando álbum, y estar por primera vez en una tarima en un país que se asoma por primera vez, el reto de Omar no sólo consiste en conquistar a una nueva audiencia, sino en solidificar aquellos oyentes que han conectado con su música desde sus inicios, y así rectificar que su música trasciende idiomas y fronteras, siendo la sonoridad y el mensaje, el principal motivdaor de los fans del artista en el Festival Estéreo Picnic.