“Se me rompió el corazón”: Nataly Umaña habría revelado el motivo para serle “infiel” a Alejandro Estrada

Nataly Umaña es una actriz y modelo colombiana, quien hace pocas semanas regresó a la televisión colombiana para ser parte del programa ‘La casa de los famosos’ de RCN Televisión. Sin embargo, la ibaguereña ha dado de qué hablar no precisamente, por su talento y personal, sino por su infidelidad a su esposo, Alejandro Estrada luego de 12 años de matrimonio y días después de dar por terminada su unión sin problema alguno. Ahora, Umaña habría confesado el motivo para serle “infiel” a Alejandro Estrada.

Durante la más reciente dinámica La línea del tiempo, el turno fue para Nataly, quien aprovechó para desahogarse y contar su historia de vida, destacando aquellos momentos que lograron tener un antes y después en su camino. En medio de sus declaraciones, algunos de los principales protagonistas fueron precisamente, sus padres, pues hace varios días confesó que su padre vive en Ibagué mientras que su mamá está radicada en España desde hace algún tiempo, pero a pesar de la distancia el amor y el apoyo sigue más latente que nunca.

La actriz resaltó que a pesar de lo buenos padres que siempre han sido, desde muy corta edad tuvo que atravesar la distancia y demás situaciones que como pareja vivían, pues al parecer, no resultaban ser las mejores. En medio de sus palabras uno de los momentos que más llamó la atención y que marcó a Nataly fue la separación de sus padres: “Fue un punto de mi vida en donde mi corazoncito se rompió porque se acabó ese hogar así fuera disfuncional”, fueron las declaraciones de Umaña.

Asimismo, la famosa reiteró que aquellas situaciones que vivió también le pasaron factura a la hora de estar con Alejandro Estrada, pues en el momento en el que pidió matrimonio, no podía creerlo e incluso reiteró: ““Voy a decir la verdad, cuando saca la argolla y me la pone, yo recuerdo todos estos años en los que vi a mis padres peleando, y a mí me dio rabia y lo que dije fue no ¿por qué hace esto?’. Yo no me sentía realizada y empecé a recargárselo a él. Alejandro sí pensó en un proyecto de vida y yo no pienso ni siquiera en vivir mucho”.

Las situaciones por las que atravesó Nataly habrían influido en sus acciones dentro del reality, pues en pasadas apariciones dejó claro que el problema no fue Alejandro sino ella, pues tenía muchas cosas por sanar y también en la búsqueda de poner encontrarse.