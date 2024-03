Drake Bell ofrece el dramático testimonio de cómo fue víctima de abuso sexual cuando trabajaba en Nickelodeon

El lado oscuro de ser una estrella infantil le rompe el sueño a cualquiera que desee el éxito y la fama desde temprana edad en Hollywood. Drake Bell es uno de los tantos testimonios de actores y actrices que han sufrido abuso sexual, cuando eran menores de edad.

Se sabía que Drake, quien tiene una relación muy cercana con México, había sido víctima de abuso sexual en el punto más alto de su carrera, cuando era una estrella de 15 años en el show “Drake y Josh” de Nickelodeon. Pero ahora, con 37 años, se atreve a contar el dramático testimonio de cómo sufrió violencia sexual de parte de uno de los productores.

La revista Quien reseña las declaraciones de Bell, ofrecidas en el documental Discovery Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV. El supuesto acosador era el productor Brian Peck, ahora de 63 años y en el momento en el que presuntamente ocurrían estos abusos, de 45.

Recomendados

También te puede interesar: Drake Bell rompe el silencio y habla de las acusaciones tras haber inhalado varias sustancias

Drake Bell-1 Drake Bell-1

“Estaba durmiendo en el sofá donde normalmente dormía. Me desperté con él, abrí los ojos, me desperté y él me estaba agrediendo sexualmente. Me quedé paralizado y estaba en completo shock y no tenía idea de qué hacer ni cómo reaccionar, y no tenía idea de cómo salir de esta situación”, cuenta Drake en el documental.

El actor cuenta que el presunto abusador convencía a su mamá de que le llevara a Drake para quedarse a dormir en su casas, para entrenar algunos diálogos.

“Simplemente estaba atrapado. No tenía salida”, cuenta Drake. Añade que en ese entonces el abuso se transformó en algo “bastante brutal”

Finalmente añade que nunca contó esta situación porque vivía bajo la amenaza de no trabajar más en la industria del entretenimiento.