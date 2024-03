Tatiana de los Ríos reveló la situación más molesta que vivió en El Desafío además de su separación

La modelo Tatiana de los Ríos sigue enamorando a sus millones de seguidores con su belleza y talento, además de la fortaleza que demostró tener física y emocionalmente en sus dos participaciones en el reality del Canal Caracol, ‘El Desafío’. En el 2005, en la edición ‘Cabo Tiburón’ se coronó como la ganadora del formato de supervivencia y pruebas físicas, y en el 2015, ‘India, la Reencarnación’, fue una de las celebridades invitadas para experimentar de nuevo el reto.

Ahora que están en los preparativos de El Desafío 20 años, la ahora actriz de teatro visitó el set de Día a Día para revelar un poco de lo que fue su doble participación en el reality.

En privado le comentó a Carolina Cruz que “en el primero decidí volverme actriz, en el segundo me separé, entonces tiene algo, salgo como trasformada... porque siempre me pasa algo”, además acotó que gracias al tiempo que tienen los participantes para conectarse con ellos mismos en los realities, es similar a un retiro espiritual, por lo que es una experiencia que realmente cambia vidas.

Además indicó lo que realmente le generó molestia, por lo que indicó que a pesar de la convivencia, las estrategias jugaban malas pasadas, motivo por el cual instauro reglas dentro del juego para no perder el lado humano.

“Al principio todos éramos parchados, éramos muy amorosos, es más hasta ‘El tino’ nos cocinaba, prendía el fogón muy temprano, pero después empezaron a hacer las alianzas y las estrategias... Te hablaban bien, te sonreían y luego votaban por ti, yo les dije eso me parece injusto, porque la persona la está viendo hasta su familia. Hay que decirle y avisarle que mañana saldrá del juego, entonces cree esa regla para ser honesta con todos”, comentó Tatiana.

Finalmente recordó que tuvo un accidente por solucionar uno de los retos del momento, donde por deshacer un nudo, se ayudó de los dientes. terminó con uno roto. “Se me quedó un pedazo de diente, me tocó emparejarlo después con una lima y luego ir al odontólogo, así que yo casi nunca reía y todos me percibían que yo era muy seria, pero era por eso”, acotó la modelo.