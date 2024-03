Lina Tejeiro lanzó comentario venenoso a Nataly Umaña

Lina Tejeiro es una de las presentadoras de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia para la plataforma ViX en la que conduce ‘La Previa’ y ‘El After’ tras la gala central de RCN, y son espacios que comparte junto a Roberto Velasquez.

Pese a que la actriz en un momento se confesó como una ferviente fan del panameño Miguel Melfi fue dejando de lado esto luego de ver que éste se juntó románticamente con la actriz Nataly Umaña, por lo que desde entonces se ha pronunciado en sus intervenciones en contra.

Y ahora recientemente ha tomado una de las declaraciones que hizo Nataly Umaña durante una de sus entrevistas en el confesionario de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia para abordar lo que sería el tema del “Cara a Cara” en el que los participantes nominan a sus compañeros. Días atrás, cuando se hizo el cambio que reorganizó a los equipos la actriz dijo una frase que para muchos significó una incoherencia.

“A mí me gusto el cambio. Aquí vinimos a jugar. Honestamente uno no viene aquí a conseguir marido”

A partir de esto Lina Tejeiro ha recordado las palabras de la actriz Nataly Umaña, para echarle en cara la infidelidad a su esposo Alejandro Estrada con el Miguel Melfi, llamando a este “mozo”.

“Yo espero que hoy no vayan a salir con el ‘te nomino porque no tengo nada más qué hacer y porque me toca nominar’. ¡No! Bote veneno, arme el mierdero. Y están jugando, es que vinieron fue a jugar no a hacer amigos, ni esposos dijo Nataly, pero sí mozos”

— Lina Tejeiro