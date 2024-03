“No está bien”: le ‘dan palo’ a Juan Diego Alvira por celebrar una “mala conducta” de su hija

Juan Diego Alvira recibió algunos comentarios negativos al publicar un video en el que aparece compartiendo con su hija, María del Mar, disfrutando de un rato divertido. Pero lo que parecía ser una actividad inocente, al final dio un pequeño giro que para muchos internautas fue una “mala conducta” de la niña, algo que su papá terminó celebrando, de acuerdo con algunos usuarios de Instagram.

El periodista suele compartir mucho tiempo con su hija y con su esposa, figurando en más de una oportunidad en sus videos de Instagram y TikTok, bien sea en pequeñas entrevistas o realizando diferentes actividades divertidas.

Puede leer: “Estoy en problemas”: hija de Juan Diego Alvira mostró sus habilidades como presentadora

Recomendados

En muchas de las oportunidades es María del Mar quien termina llevándose todas las miradas de los seguidores del colombiano, ya que la pequeña casi siempre suele destacar con alguna picardía o comentario suspicaz que hace reír a los internautas.

Y en esta oportunidad pasó algo similar que dividió opiniones en las redes sociales, luego de que Juan Diego Alvira publicara un video en el que aparecía haciendo dibujos en el cuarto de su hija.

En el clip se puede ver cómo ambos empiezan a tomar algunos marcadores para dibujar un dinosaurio. Y mientras se ponen manos a la obra, el presentador admite que dibujar nunca ha sido punto fuerte, dando a entender que el resultado no saldrá tan bien como muchos esperan.

Sin embargo, María del Mar terminó impresionando a su papá al hacer un dibujo de un dinosaurio saliendo de un huevo con unas características talentosas, dando a entender que la niña tiene madera para las artes creativas. Pero no todo resultó como él esperaba.

Lea también: “Cuidado te roban”: Juan Diego Alvira preocupó a sus fans al grabarse en plena actividad “peligrosa”

¿Juan Diego Alvira celebró la “trampa” de su hija?

Cuando el periodista nota el dibujo tan exacto de su hija, rápidamente se percata de que ella no lo dibujó desde cero, sino que utilizó una imagen debajo de su hoja, de modo que la podía calcar para conseguir un resultado más exacto.

“Tú estabas calcando por el otro lado. Bueno, fuiste más hábil y astuta. Y pues, ¿quién puede pelear con eso?”, dijo Juan Diego Alvira entre risas, simpatizando con la astucia de la niña.

Y si bien varios de sus seguidores aplaudieron la labor del presentador al pasar tiempo de calidad con su hija, otros rechazaron la manera en la que abordó la “trampa” de la pequeña, invitándolo a no celebrar este tipo de comportamientos.

“Hay qué corregirlos, que no hagan trampa”, “No está bien que la hija haga trampa y él se lo celebre” y “Para quienes critican, no es una mala conducta, pero lo importante es que él la corrija y le diga que así no funcionan las cosas, que debe ser honesta” son algunos de los mensajes que se pueden leer en el post.