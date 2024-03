¿Ramón Valdés o Chespirito? Maria Antonieta de las Nieves revela cuál de las muertes le dolió más

El universo de Chespirito sigue siendo la marca registrada del humor de México en todo el mundo. A pesar de las polémicas que rodean a quienes interpretaron a sus personajes, todos siguen siendo entrañables para quienes crecieron con sus ocurrencias. Es por eso que declaraciones como las que ha dado recientemente María Antonieta de las Nieves, actriz de La Chilindrina, tienen tanta repercusión.

La icónica actriz mexicana, ya de 73 años, destapó su corazón en una entrevista con Matilde Obregón, en la que habló de las muertes de Ramón Valdés (Don Ramón) y de Roberto Gómez Bolaños (Chespirito), ambas sensibles y dolorosas para ella.

Aunque ambas muertes le afectaron, la eterna Chilindrina dijo que una le dolió mucho más que la otra. Le cayeron de manera distinta y en épocas diferentes y es eso lo que puntualizó la actriz mexicana.

Recomendados

También te puede interesar: María Antonieta de las Nieves ‘La Chilindrina’ se retira de los escenarios

En el caso de la muerte de Chespirito, María Antonieta de las Nieves dice que le dolió “Muchísimo” porque ambos estaban alejados y en el medio de una disputa legal que les impidió seguir compartiendo como lo hacían cuando eran compañeros de set.

“Fue muy duro para mí y lo más duro es que ya no volvimos a tener contacto desde un pleito que hubo antes, pero no fue directamente conmigo, sino por los abogados por el personaje. Entonces sí me dolió muchísimo”, destacó La Chilindrina, según el sitio Milenio.

En el caso de Ramón Valdés las cosas fueron diferentes para María Antonieta de las Nieves. Entre ambos seguía existiendo esa relación padre hija que compartían en pantalla y por lo tanto fue muy dolorosa la partida física de Don Ramón, hace casi 36 años.

“Pero al que sentí mucho más fue la muerte de Ramón Valdés, porque Ramón y yo sí nos seguíamos viendo con muchísimo cariño. Él nunca me decía ‘Toni’ o María Antonieta, me decía ‘mijita’, siempre fui su hijita”, dijo la actriz de 73 años.