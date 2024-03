Jean Carlos Centeno, en agarrón con Sayco por el pago de las regalías de sus canciones

El cantante y compositor vallenato, Evel Antonio Jiménez Centeno, más conocido en el mundo artístico como Jean Carlos Centeno, es uno de los expositores de dicho género musical con mayor recordación y reconocimiento a nivel nacional e internacional gracias a su participación en la agrupación musical, ’Binomio de oro’, y lo que ha hecho junto a otros cantantes vallenatos.

Ahora, se encuentra en medio de una disputa contra Sayco y Acinpro por el pago de las regalías de las canciones que están bajo su autoría y que fue fueron grabadas con su voz.

Es por ello que el guajiro publicó un mensaje en su cuenta de Instagram en el que reveló que le han sido liquidadas de manera errónea sus regalías, motivo por el cual velara por sus derechos de autor.

Recomendados

Lea también: Alejandro Estrada reveló cuál fue la curiosa cirugía que se practicó para mejorar su seguridad

Luego de presentar el título de una de sus canciones y mencionar a Sayco y Acinpro, el músico dijo:

“Con este método amable y diplomático inicia mi defensa a favor de mis derechos, derechos de autor,así y sin necesidad de pelear solo dejo esta señal como constancia de mi paciente espera,aAclarando que yo No solo vivo del canto, de mis regalías también se come, Para Muestra de ello Está es una de mis canciones y cada 2 horas estaré publicando una por una hasta completar el total de mis obras”.

Además dijo:

“YO… como cantautor hago parte de una extensa lista de poetas sin diplomas pero si tenemos El Don de generar trabajo con Sentimientos naturales, yo sé que los millones que me tienen por ahí no me los llevaré al cielo pero tampoco se los voy a dejar a ustedes, yo también tengo hijos, familia bajo techo, y familias por quien velar, EN VIDA LUCHARÉ, EN TODO Y CON TODO LO POSIBLE POR HACER VALER MIS DERECHOS AUTORALES, Son mis canciones, son mis obras y mis obras musicales también pertenecen a mi familia”.

Sus seguidores lo han apoyado y esperan que pueda encontrar la solución que requiere como autor de gran parte del legado vallenato del país.

Lea también: ¿Se arrepintió? Margarita Rosa de Francisco tiene “todas las arrugas listas” para dejar atrás los estragos de la pandemia y volver a su rostro juvenil