¿Quiere irse? Juanda y su estrategia para salvar a Isa y Sandra

Luego del “Cara a Cara” de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia que derivó en la nominación inminente de la actriz Martha Isabel Bolaños en medio de ofensas y ataques por sus detractoras la tabla de nominados creció.

En la actualidad están presentes Karen Sevillano a quien nominó Beto Arango al ser el tercer eliminado, le siguen Sandra Muñoz y Juan David Zapata por haber violado una norma de ‘La Casa de los Famosos’. La actriz Martha Isabel Bolaños por sus compañeros, Sebastián Gutiérrez por la líder de la semana y con ellos Isa Sierra y Diana Ángel por el público.

Ante esto Juan David Zapata quien sostiene una cercanía romántica con Sandra Muñoz le propuso a Sebastián Gutiérrez no participar en la prueba de salvación para así sacrificarse para que Isa Sierra y Sandra Muñoz tengan oportunidad de quedarse con el puesto.

Indicó que no tenía nada en contra de Martha Isabel Bolaños, pero que con las otras personas siente mucha más afinidad, y que los temas que la actriz tenga pendiente con las demás mujeres de la casa es asunto de ellas, pero que defenderá a las personas que más aprecia.

“Estaba pensando, y se lo planteé a Sebas que ninguno de los dos compitamos el sábado en la salvación. Y se lo dejemos a Colombia. ¿Qué me preocupa a mí? Esta semana pasada, yo estaba nominado y yo quedé con Bola 8 y Beto, y yo estoy 100 % seguro que yo me estaba peleando el puesto con Beto, porque obviamente Omar es mucho más reconocido y por lo tanto va a tener más votación. Eso me preocupa mucho. Porque en pare me gustaría que se quedara Dianita, que se quedara Isa, que se quedara Sandra. Lo que no sé es la votación de Isa”, dijo Juan David Zapata mientras se lo confesaba al comediante Camilo Díaz, más conocido como ‘Culotauro’.

Por su parte ‘Culotauro’ precisó que es soberbio pensar que ellas merecen más que él y que el sacrificio sea visto con buenos ojos por Colombia. El comediante le reiteró que tiene las actitudes y aptitudes para competir y ganar.

Sin embargo, faltará saber a quién escogerá Isabella Santiago para salvar de la placa de nominados. Ya que la balanza por ahora se inclina hacia Martha Isabel Bolaños por la camaradería que han tenido desde que ingresaron a ‘La Casa de los Famosos’.