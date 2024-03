¿Qué pasará con “Dragon Ball Super” y “Dragon Ball Daima” tras la muerte de Akira Toriyama?

Ahora que el padre de Dragon Ball, Akira Toriyama, ha fallecido a sus 68 años a causa de un derrame cerebral (hematoma subdural agudo) millones de fans lloran su partida. Para los fanáticos de su obra, además de la pena por su partida, hay miedo e incertidumbre respecto a varios proyectos e historias de la franquicia que se encuentran inconclusos o en desarrollo. Como, por ejemplo, Dragon Ball Super y Dragon Ball Daima, entre otros.

¿Qué pasará con Dragon Ball Super tras la muerte de su autor?

De acuerdo con Ignacio Sarroca, fanático de la serie y especialista en adaptaciones cinematográficas, la última palabra la tiene Akio Iyoku, el editor en jefe de Dragon Ball. “Hay dos cosas que nos esperanzan pese al dolor y luto de ya no poder contar con un autor que marcó nuestras infancias. La primera es que Akio Iyoku es el dueño de la editorial ‘Capsule Corporation Tokyo’ que tiene los derechos de ‘Dragon Ball Super’ y las decisiones de qué hacer con esta saga están en sus manos. Anteriormente, pese a tener los derechos siempre fueron respetuosos de la voluntad de Toriyama y espero que ahora no sea distinto”, explica Ignacio.

Máquina del tiempo Trunks en Dragon Ball Super

Un gran ejemplo similar a lo ocurrido con Dragon Ball Super y Akira Toriyama es lo que pasó con el anime Berserk y el fallecimiento de su autor Kentaro Miura. En esa situación uno de sus mejores amigos Kouji Mori, que también es mangaka/dibujante tomó bosquejos sin publicar y se basó en las conversaciones con Kentaro para seguir desarrollando la historia.

“Por su parte, uno de los máximos fans de la serie, ahora amigo de Toriyama y mangaka japonés Toyotaro se convirtió en el dibujante del manga y varios proyectos que estuvo trabajando con Akira Toriyama. Recordemos que Toyotaro se hizo conocido por haber creado el manga ‘fanmade’ “Dragon Ball AF” y tras años tuvo el reconocimiento del creador de Dragon Ball que lo invitó a participar en su historia. Pienso que si Toyotaro sigue las ideas y línea editorial conversadas con su partner Akira, entonces el resultado debiese ser satisfactorio para la audiencia”, agrega Sarroca.

Toyotaro es el ilustrador del manga de Dragon Ball Super desde 2015 y también dedicó unas palabras por el fallecimiento de Akira Toriyama “Dibujé el manga porque quería ser elogiado por Toriyama-sensei. Lo era todo para mí”, expresó en X.

El mangaka parece ser el más acreditado, teniendo en cuenta que casi alcanzaron los diez años trabajando juntos y que el manga estaba cerca de su final definitivo de acuerdo a lo declarado por el propio Toriyama.

Y ¿Qué pasará con Dragon Ball Daima?

Dragon Ball Daima es el anime que llegaba este 2024 como motivo de celebración del aniversario número 40 de la serie. “Este en particular tenía muchas expectativas ya que sería como un Dragon Ball GT 2.0 con la diferencia de que Toriyama prometía estar muy involucrado en la historia para evitar un fracaso como el que tuvo GT en su tiempo”, agrega Ignacio Sarroca.

Dragon Ball Daima

Lo que se proyecta con respecto a este proyecto es que – como ya se encuentra muy avanzado – sí vea la luz este año, pero quizás con un ligero atraso.

Akira Toriyama le escribió una carta a los fans de la serie defendiendo la decisión de hacer otra serie en paralelo a Dragon Ball Super y prometió que el objetivo de ésta era profundizar en los misterios del mundo de ‘Dragon Ball’. Habrá que esperar para ver si el autor terminó el guion y si traspasó los conocimientos y secretos que quería plasmar en la obra.

Un futuro incierto

“Ciertamente el mundo llora, para todos los que crecimos con la majestuosa obra de Toriyama, y que todavía nos emocionamos y esperamos con ansias cada nuevo producto y/o estreno de la serie es imposible no sentir que hoy el mundo es un poco más vacío, triste y oscuro”, se emociona Sarroca.

Imagen: Toei | Regresa la leyenda, se anuncia de forma oficial Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 4 con un espectacular tráiler de presentación.

Solo queda esperar. Hay muchas verticales de la historia que todavía no se cierran. Este año esperamos el nuevo juego Dragon Ball Tenkaichi 4 (Sparking Zero), no se sabe con ciencia cierta qué pasará con las películas. Quizás habrá un anime que adapte las sagas de Moro y Granola y muchas sorpresas más.