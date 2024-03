Conozca la ‘millonada’ que Omar Geles cobra por componer una canción de vallenato

Si se habla de vallenato, es innegable que Omar Geles es uno de los iconos de las letras que han acompañado durante varias generaciones a las familias colombianas en sus fiestas e incluso, la ‘tusa’ de muchos otros. Sumado a lo anterior, muchos de los artistas de este género han soñado con interpretar una de las canciones que escribe tan diligentemente Geles, pero uno de los vallenateros de la ola actual más conocidos, reveló la millonada que cobra Geles porque interpreten sus canciones.

Diego Daza, en una entrevista, habló que como muchos, siente una gran admiración por las letras y los grandes aportes del vallenatero a la música colombiana, pero que aunque intentó colaborar con él, se echó para atrás al conocer el gran costo de las canciones de Geles. Diego Daza señaló que este mundo de la composición se mueve por vender las canciones para que otros puedan interpretarlas sin vulnerar los derechos del autor, Diego Daza comentó que en la ocasión que quiso colaborar con Omar, pero el precio de 70 millones de pesos lo hizo pensarlo. “Yo no le grabo a Omar Geles, a mí nunca me han pegado las canciones de él, Omar cobra 70 o 60 millones por canciones de él. La canción ya tenía video, pero no la saqué porque dar 70 millones por una canción le mata la bendición”.

No sabía que una canción de Omar Geles costaba 70 millones pic.twitter.com/KGLUW1EBlv — R A S P A O' 🍋 (@Raspao__) March 6, 2024

Aunque muchos apoyan los precios de Omar Geles, otros lo critican y dicen que aunque tiene su gran recorrido musical, este tipo de costos son absurdos y no le dejan ganancias a los cantantes.