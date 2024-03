La razón por la que ‘Culotauro’ tildó a Martha Isabel Bolaños de ‘loca’ en ‘La Casa de los Famosos’

Martha Isabel Bolaños y Camilo Díaz El comediante habló sobre lo que piensa de la actriz y ex participante de MasterChef Celebrity. / Foto: Instagram

El ambiente en ‘La Casa de los Famosos’ tuvo un momento ‘ácido’ cuando el comediante Camilo Díaz, conocido como ‘Culotauro’, lanzó comentarios sarcásticos sobre la actriz Martha Isabel Bolaños, debido a sus prácticas para mantener un autoestima alta.

El desencadenante fue la peculiar forma en que la ‘Pupuchurra’ compartió con sus compañeros su estrategia para sentirse bien consigo misma. “Ustedes no han entrado cuando yo estoy aquí dándome amor, cuando estoy aquí, así en romance conmigo misma, eso es muy bello. Y yo lo hago en serio, o sea, yo cuando me abrazo, y me beso, o sea, es real, ¿me entendés?”, dijo Bolaños a sus compañeros.

En un tono de burla, ‘Culotauro’ imitó a Bolaños mientras se abrazaba y se besaba los brazos, provocando risas entre los presentes. El comediante no perdió la oportunidad para hacer comentarios jocosos sobre la actitud de Bolaños, sugiriendo que la falta de contacto humano la había llevado a buscar afecto en sí misma. “Aquí también extrañan a su ex (...) Uy, pero Martha sí lo materializa re duro”, comentó Díaz entre risas.

La situación tomó un giro inesperado cuando Kevin Fuentes, conocido como “Pantera”, intervino preguntando a Bolaños sobre sus métodos. ‘Culotauro’ respondió de manera sarcástica: “Pues como que se da amor ella misma, literalmente el amor propio”.

Ante la insistencia de sus compañeros, Bolaños defendió su enfoque, explicando que prefiere darse amor a sí misma en lugar de buscarlo en otras personas. Comentó que en vez de meterse con un hombre para recibir cariño, ella misma se da besos, abrazos y caricias y lo practica muy a menudo.

A pesar de la controversia, Bolaños mantuvo una actitud serena y estable, reafirmando su compromiso con el amor propio, riéndose de las imitaciones de ‘Culotauro’.