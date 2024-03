Isabella Santiago le pide a Martha Isabel sacar “las garras” ¿lo hará?

La exreina de belleza Isabella Santiago y la actriz Martha Isabel Bolaños han hecho una perfecta sincronía desde el primer día que llegaron a ‘La Casa de los Famosos’ Colombia y es que no solamente entraron juntas, sino que además compartieron habitación en el extinto primer equipo del Cielo.

Ambas se han mantenido apoyando a la otra, pese a que han tendido sus diferencias, pero la actriz ha estado en placa de nominación durante las tres primeras semanas mientras que las demás mujeres de ‘La Casa de los Famosos’ le han declarado la guerra continuamente en medio de ataques y críticas.

Ante esto Martha Isabel Bolaños se ha desahogado con Isabella Santiago y ha hablado de Sandra Muñoz, una de sus más duras detractoras, y dice que quiere verla fuera de la competencia.

“¿Qué tal Sandra, parce?, la quiero fuera de este reality, la quiero en esa placa nominada el domingo, por eso. Señor, se van a sacar solas, van a pelar el cobre horrible parcera y yo a sacar mi casta”, dijo Martha Isabel Bolaños.

Isabella Santiago no se quedó callada y le aseguró que los televidentes están esperando a que estalle, pese a que la actriz se ha mantenido en un perfil bajo para generar polémica, pero esto mismo es lo que ha enervado a los demás.

“¿Tú sabes que yo siento, Martha? Que la gente afuera está esperando que Martha saque las garras. La gente debe estar así: ‘Martha, ¡Defiéndete Martha!’”, le indicó Isabella Santiago.

Es de recordar que semanas atrás Sandra Muñoz se fue contra la actriz por un pan, ya que al llegar la comida y haber pasado todo el día con hambre algunos decidieron tomar algunos. Pese a que muchos comieron el reclamo de Sandra fue directamente a Martha Isabel Bolaños.

“Aprovecha cada momento, para tener tu momento. Por ahora mi amor, tranquila, relajada, demuéstrales que tú estás arrech@. Eso es un bagajo fuerte mana. El juego se puso rico maric@. Y hoy, yo llego de líder y tas”, agregó Isabella Santiago.

Por su parte, Martha Isabel agregó que enfrentará la tempestad que se vive en su nuevo equipo y que seguirá cómo hasta ahora, ya que siente que los televidentes están apoyando su postura, ya que sin mover un dedo desata el caos en las demás mujeres de la casa.

“Voy a mantener mi espacio limpio, yo voy ganando mi espacio maric@. Y lo que tú dices no, ellos no me van a ver descompuesta. Porque es que además mi prueba aquí es no perder mi paz, ese es el mensaje que me están mandando, yo tengo que mantenerme firme y mantener arriba a Julián y a José Miel que los veo hechos mierd@”, indico Martha Isabel Bolaños.