“Se va una plaga y regresa otra”: Evaristo desató toda su furia en contra de Carmelo

El último episodio de la exitosa serie ‘Rigo’ dejó a los televidentes en estado de shock con el regreso sorpresa del infame Evaristo Rendón, interpretado magistralmente por Julián Arango, al apacible pueblo de Urrao. La vuelta del villano más odiado generó una montaña rusa de emociones, especialmente al enfrentarse cara a cara con su hijo Carmelo, encarnado por Emmanuel Restrepo.

Carmelo, el hijo del odioso prestamista, había urdido un retorcido plan para heredar la fortuna de su padre, incluso llegando al extremo de sobornar testigos falsos para inculpar a un chivo expiatorio del intento de asesinato contra su progenitor.

No obstante, la trama dio un giro inesperado con la entrada sorpresa de Evaristo en su oficina, interrumpiendo la fiesta de Carmelo con unas amigas. El enfrentamiento entre padre e hijo fue electrizante, con Evaristo confrontando a Carmelo por su falta de preocupación al no visitarlo en el hospital. En un estallido de ira, Evaristo rechazó a su hijo, negándole su paternidad y arrojándole botellas de licor antes de expulsarlo de su vista con la firme declaración de no volver a verlo jamás.

La audiencia no pudo contener su reacción en las redes sociales, expresando una mezcla de asombro y aversión hacia el despiadado Carmelo. “Se va una plaga y regresa otra plaga, Caramelo Rendón”, comentó un usuario en la plataforma digital, reflejando el sentimiento generalizado entre los seguidores de la serie.

El retorno de Evaristo Rendón ha reavivado la intriga y la tensión en ‘Rigo’, prometiendo un desenlace épico en los próximos capítulos. Los espectadores están ansiosos por descubrir qué depara el destino para este controversial personaje y cómo afectará su regreso al tranquilo pueblo de Urrao.