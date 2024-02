Presentadora de ‘Día a Día’ participó en ‘Bailando Por Un sueño’, donó su premio por una noble causa y lo recordó con emotiva foto

Carolina Cruz no deja de sorprender a sus seguidores con la fortaleza que demuestra a diario en sus redes sociales, puesto que gracias a su larga trayectoria en la televisión nacional y destacarse como una de las conductoras de ‘Día a Día’, da mucho de qué hablar, puesto que sus fans y haters están pendientes de lo que pasa con ella para comentarle, ya sea por su separación con Lincoln Palomeque, su nuevo noviazgo, sus empresas, su rol como madre o cualquier detalle que comparta.

Ahora que cuenta con su Fundación ‘Salvador de sueños, milagro de amor’, la cual creó desde el nacimiento de su segundo hijo Salvador quien tiene una condición de salud especial que requiere de atención médica y terapias constante, le ha dado a entender cuál es su verdadera misión de vida, por lo que incluso la vinculó con un noble acto que tuvo en el pasado.

En el año 2005, la empresaria se le midió al reto de sacar sus mejores pasos de baile en el reality, ‘Bailando por un sueño’, donde abanderó una necesidad familiar y junto a un padre de familia entrenó cada paso para lograr el premio mayor que sería utilizado en la hija de Wil García, Sara.

Es por ello que rememoró dicha época y conmovió a sus seguidores que la aplaudieron y le dejaron mensajes de felicitación por el gran corazón que tiene, por ese don de gente y la misión que tiene en su vida de usar su reconocimiento para encontrar la mejor manera de ayudar a los niños y las familias que tienen necesidades especiales.

“En esa época Sarita tenía 2 años y me propuse ganar el reality para poder ver a Will y a Milagros, sus padres, felices y tranquilos. GANAMOS gracias a la votación de los Colombianos. Sarita, hoy, casi 20 años después, está sana, tuvo que pasar por muchas cirugías y procesos. Quien iba a pensar, que muchos años después viviría una experiencia que me haría entender LOS MOTIVOS de tantas experiencias que he vivido”, comentó Carolina Cruz junto a su fotografía de recuerdo.