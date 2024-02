“Haciendo show”: Diana Ángel terminó llorando y en redes no la perdonaron

La actriz Diana Ángel se suma a los participantes de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia que han terminado llorando en plena convivencia y que hasta ahora solo hacia el actor Sebastián Gutiérrez al mostrarse vulnerable en alguna oportunidad.

Sentada con sus demás compañeros en el comedor Diana Ángel empezó a llorar asegurando que tiene demasiada presión todos los días y que ya era hora de drenar esos sentimientos.

Al mostrarse de esa manera sus compañeros entraron a consolarla, pero de inmediato la actriz no hizo más que reírse por una confusión de momento. Seguidamente volvió a conmoverse interrumpiendo de nuevo con risas lo que generó dudas entre los televidentes quienes no le creyeron.

El clip fue publicado en las redes de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia por lo que las reacciones no tardaron en llegar y aseguran que ese quiebre se debe al karma por haberse burlado de Mafe Walker.

“Primero la Segura y ahora Diana haciendo show 😂 🙌 🔥”, “Pero ayer burlándose de Mafe no lloraba. Y muy bien lo dijo Karen yo veo un actor llorando y no le creo ja ja ja ja ja”, “Dianaaa eso se llama Karma por q tu ofendes cuando hablas”, “Esta es haciendo teatro, show, y como le tira de duro a su colega a Martha; en vez de ayudarse por edad y colega es intrigante” y “Eso les pasa por qué el infierno solo destila odio todooooosss”, son solo algunas de las reacciones que destacan.

Es de recordar que durante el “Cara a Cara” casi todo el equipo Infierno se fue contra Mafe Walker, y uno de los comentarios más fuertes fue el de Karen Sevillano quien se atrevió a llamarle por el apodo que le dice y no su nombre, además de decirle que ese no era el lugar para ella y que hay otras personalidades fuertes que sí están dispuestas a pelearse por un puesto en la competencia.

Momentos más tarde fue el turno de Diana Ángel quien le dijo que todos los días le escribe a Elon Musk para que la lleve a La Luna ya que quiere salir al espacio para creer que hay extraterrestres.

“Tus argumentos son absolutamente nulos tienes unas palabras que yo no he podido. Te pregunto, me senté desde el primer día, quiero que me cuentes, quiero que me hables, quiero que me digas, y no pasa nada. Entonces ya siento que de verdad no creo un poco en lo que pasa contigo”

— Diana Ángel