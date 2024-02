Lina Tejeiro no aguantó más la ‘cochinada’ de sus vecinos y se despachó contra ellos

Lina Tejeiro, es una de las actrices y empresarias más reconocidas de la farándula colombiana por su personalidad e icónica participación en producciones como ‘La Ley del Corazón’ y ahora, se estrenó en su etapa de presentadora, siendo la host digital de ‘La Casa de los Famosos’ en VIX. Recientemente, compartió en sus historias información sobre un conflicto que la ha aquejado.

La actriz indicó que la convivencia con sus vecinos ha sido algo complicada y afirmó por sus redes sociales: “me aterra que algunos de mis vecinos no puedan dejar el gimnasio limpio y ordenado ¿qué tan difícil puede ser desarmar una barra luego de usarla o limpiar una máquina luego de sudarla toda. Estoy llegando a pensar que no saben leer”. La actual presentadora de ‘La Casa de los Famosos’ se mostró molesta por las reglas que omiten algunos de sus vecinos, además mostró en sus redes que efectivamente hay muchos carteles que indican el buen uso de las máquinas, pero el hecho de que sus vecinos no lo hagan deja ver una actitud que Lina considera molesta.

Lina Tejeiro está siendo víctima de suplantación de identidad

La actriz, recientemente en sus redes sociales, compartió un comunicado con ayuda de su management en donde declara que ha sido víctima de suplantación de identidad y donde aclara que nunca ha pedido dinero a su público. El comunicado indica: “hemos evidenciado que personas ajenas a Lina Tejeiro o a su equipo, están suplantando sus redes sociales y solicitando dinero a su público. Advertimos que Lina Tejeiro, no es partícipe y administradora”.

Al parecer algunas personas estaban suplantando la identidad de Lina con el objetivo de obtener ciertos beneficios.