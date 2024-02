“No quería ser coach”: Alex Syntek reveló la razón por la que no deseaba ser entrenador de ‘La Voz Kids’

‘La Voz Kids’ de Caracol ha ganado una leal audiencia al ofrecer un espacio para destacar las habilidades de los niños. En sus seis temporadas previas, ha introducido a jóvenes promesas que continúan prosperando en el ámbito musical y además, los jurados viven una experiencia única, pues deben ser los guías de la experiencia de los niños en el inicio de su carrera musical. Uno de los jurados de esta temporada, es Alex Syntek el cantante y compositor mexicano que ha tenido varias nominaciones al Latin Grammy.

Le puede interesar: Carlos Vargas de ‘La Red Caracol’ pidió ayuda para solventar problema económico que enfrenta

Aunque inicialmente, Alex era desconocido para muchos de los colombianos, actualmente es uno de los entrenadores más halagados en redes sociales por los participantes de su equipo, pero recientemente en una emisión de ‘La Voz Kids’ confesó que no quería ser parte del casting de esta temporada y la razón está relacionada con los niños. El cantante mexicano afirmó: “Yo ya había sido ‘coach’ en México, en alguna ocasión, y no me acordaba porque ya no quería ser coach. Es que es una crueldad para uno, como entrenador y tutor, tener que elegir entre talento, talento y talento”, cabe recordar que el entrenador de ‘La Voz Kids Colombia’ había hecho parte del concurso como asesor en México y en la temporada, fue alabado por los consejos que le daba a los entrenadores y el apoyo constante que recibieron los participantes.

Léase también: Elianis Garrido se sincera sobre el Carnaval: “Desde que tengo uso de razón, el Carnaval ha sido mi Gran Amor”

Alex Syntek, pese a sus afirmaciones, ha dejado ver que está muy agradecido de compartir con el talento colombiano y además, de impulsar a los niños y niñas que participan en el concurso a seguir en el medio artístico: “Todos tienen mucho futuro y van a triunfar. Las que se quedan fuera de las batallas no se me achicopalen, y sigan adelante. Son muy valiosas”, le expresó Syntek a las niñas que tuvo que despedir de su equipo.