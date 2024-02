‘Culotauro’ de ‘La Casa de Los Famosos’ reveló cómo es la relación con su padre

En ‘La Casa de Los Famosos’ Colombia se siguen conociendo más detalles de lo que es la privada de algunos de los participantes y es que estos han sostenido intensas conversaciones sobre lo que fue su infancia, su vida adulta y aspiraciones.

Durante una de las conversaciones se juntó Alfredo Redes, Natalia Segura, Karen Sevillano, José Miel y el comediante Camilo Díaz más conocido como ‘Culotauro’, quienes hablaban de la presencia de los padres en sus familias y ante esto ‘Culotauro’ hizo una revelación.

“Él se fue. Y siempre le gustó el alcohol y yo lo veía y yo sabía que él no era tan buen padre, pero es que yo no podía dejarlo a un lado. La idea era es que él es mi papá y él va a cambiar, yo empecé a pensar que él va cambiar, y por Dios yo pensé que él iba a cambiar y bueno cambió”, confesó ‘Culotauro’.

Seguidamente precisó que su padre dejó la bebida, pero que un día este le confesó los motivos por los que tomaba tanto y el comediante identificó una herida emocional con la que creció su padre.

“Un día nos emborrachamos, y yo le preguntaba por qué le gustaba a tanto el alcohol, o sea, qué es lo que hay acá que no tienen en la familia. y él me dijo como que mi abuelo le dio a tomar cerveza cuando él era niño, y que era la única forma en la que él sentía que mi abuelo y él tenían una conexión, dijo que cuando tomo siento que mi papá me ama, entonces yo como que ahí dije que ese era el problema de él”, confesó.

De aquí viene el apodo de ‘Culotauro’

El concursante Culotauro’ publicó lo que fue su video de presentación a ‘La Casa de Los Famosos’ Colombia en el que abrió las puertas de su hogar y contó algunas cosas de su vida antes de llegar a la convivencia con otros artistas.

“¿Por qué me dicen ‘Culotauro’? Porque salí nalgón. No. Y de repente empezaron chistes sobre que soy nalgón, y uno de esos chistes me llamaron ‘Culotauro’ y los comediantes ‘Ay va Culotauro, mire al Culotauro’. Lo puse en Instagram y desde ese día soy el señor Culotauro. Soy cojo. Nací con una pierna más larga que la otra, me la operaron, luego no me recuperé. Qué chimba que la gente que uno es cojito”, contó el comediante.