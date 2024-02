¿Qué escuchar este fin de semana? Conozca nuevos sonidos para agregar a su playlist

Llegó el primer Metrónomo del año, donde usted podrá conocer algunas buenas opciones para agregar a su playlist, y que en esta ocasión, el poder femenino está a la bandera. Podrá encontrar una gran variedad de sonidos y poder sumergirse en cada uno de ellos y disfrutar de lo que cada artista puede brindarle a sus oídos.

Te podría interesar: Cintia Cossio contó cómo una tía intentó vender su virginidad a los 13 años

Hermetik - Sea

El dúo capitalino conformado por el guitarrista y productor Paul Libbos Braun y el DJ Juan Bautista Puerto. En este proyecto único fusiona la música electrónica con los sonidos de guitarra eléctrica procesada por efectos análogos, voz e instrumentos nativos, estableciendo un nuevo estándar en el panorama musical, pero que a su vez da una familiaridad de la música de los 70′s.

Cristina La Mar - Qué Vino Antes

Esta canción es una elegante composición a piano y voz, inspirada en uno de los poemas de la propia artista. La canción se despliega como una pequeña carta de amor, una declaración de intenciones que se sumerge en las complejidades de un amor capaz de mover mares. La pregunta central, ‘¿Qué Vino Antes?’, da forma a la narrativa íntima de la canción, invitando a los oyentes a explorar la profundidad de las emociones.

Greeicy - De a poco

La caleña lanza esta canción un poco más alejada de su sonido habitual, explorando un poco más la balada con pinceladas de urbano y electrónica. Acompañado de un mensaje de empoderamiento femenino y el soltar las relaciones que no funcionan.

Tones And I - Dreaming

Con este nuevo sencillo Tones An I se embarca en lo que será su próximo álbum. Una canción fresca, con un bajo bastante marcado y donde la conocida fuerza vocal de Tones An I es indiscutible. Una canción perfecta para la carretera. En palabras de la misma artista “Es la primera canción de mi próximo álbum. Mantengo mi integridad en mis historias, que siempre provienen de un lugar genuino de amor, pérdida y esperanza. Me he encontrado escribiendo de manera subconsciente sobre cosas que nunca había escrito antes. Dejo que mi música vaya a donde quiera ir, y nunca intento forzarla en una dirección para adaptarla a una tendencia o estilo. Espero que les guste esta canción y no puedo esperar para compartir más música pronto.”