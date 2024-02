La ingeniosa estrategia de fans de Karol G para conseguir boletos a su concierto en México

Karol G sigue brillando, y es que el lanzamiento de dos álbumes en un mismo año como ‘Mañana Será Bonito’ y el ‘Bichota Season’ fueron solo una pequeña parte de lo que vivió en el 2023.

Mientras que el 2024 lo inició con la misma racha de éxitos con lo que fue su debut actoral en la polémica serie de Netflix ‘Griselda’ en la que acompaña en escena a la actriz Sofía Vergara.

Sin embargo, dentro de su agenda, la artista colombiana tiene pautadas las presentaciones de su ‘Mañana Será Bonito Tour’ los días 8, 9, 10, 16, 17, 23 y 24 de febrero en diversas ciudades de México, y de acuerdo a lo que hizo en su concierto en Medellín es probable que repita la formula de subir a otros artistas internacionales al escenario.

En algunos de los eventos queda poca disponibilidad según lo que se puede ver en la página de la boletería, y entre los que significan los costos, así como la oportunidad de ver en vivo a ‘La Bichota’ algunos de sus fanáticos han decidido darle rienda suelta a la imaginación para poder adquirir un boleto.

Es por ello que en los últimos días se han visualizado diversos carteles en ese país en el que exponen sus ganas de ir al concierto, pero en especial lo que están dispuestos a hacer.

“Busco chamba, no tengo experiencia, me da hueva todo, no acabé la prepa, pero quiero un boleto para Karol G, contáctame” y “Me rento para darle celos a tu ex el 14 de febrero a cambio de boleto VIP si me madrean”, son solo algunas de las propuestas de los fans de Karol G.

La Ciudad repleta de carteles y lonas de fans desesperados, por un boleto para los conciertos de Karol G en México. pic.twitter.com/cK3Ys4Ptja — Indie 505 (@Indie5051) February 1, 2024

Las imágenes no tardaron en viralizarse en las redes sociales, al punto que el posto llegó a la misma Karol G quien no dudó en compartirlo por medio de su red social X (antes Twitter) con un ligero mensaje. “🥹 yo también estoy desesperada!! Ya casi los veoooo Méxicooo ❤️‍🔥♾”, escribió Karol G.

