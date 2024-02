Perrito se volvió tendencia por jugar con la lluvia en Bogotá después de los incendios

Durante varias semanas toda Colombia se ha tenido que enfrentar a las altas temperaturas. Como fue de conocimiento público, muchos de estos fueron de origen humano. En la capital, los cerros orientales fueron los más afectados, generando temperaturas que no son normales debido a la altura de la ciudad.

Te podría interesar: ¿De cuánto era la moneda? Carolina Soto llegó en patines a ‘Día a Día’ y tuvo un ligero tropiezo

Esto afectó no solo a los cerros, la calidad del aire, sino que muchas especies de animales que habitan los cerros fallecieron, o tuvieron que huir del fuego a la ciudad para poder salvarse. Después de que todos los colombianos manifestaran lluvia en sus redes sociales, el pasado 31 de enero ese tan anhelado día llegó.

Dicha lluvia se tomó diferentes sectores de Bogotá causando gran alegría en los capitalinos, llegándose a celebrar lo sucedido en redes sociales. Pero en las últimas horas lo que se ha hecho tendencia es la imagen de un perrito callejero jugando con la lluvia en la calle. El tierno momento fue captado por un transeúnte que iba pasando por el lugar.

Te podría interesar: “Le doy 5 días, puro marketing”: Las reacciones por el cierre de la cuenta de Andrea Valdiri

Por supuesto los comentarios no se hicieron esperar debido a la escena tan tierna “Tan bello!!!! Se me salió una lagrima!”, “Ellos también dan las gracias de la manera más linda”, “Los animales siempre serán el mejor ejemplo, divino”. Y es que abriendo su hocico y dando volteretas en el aire, el peludito de cuatro patas también estaba contento por disfrutar de la lluvia después de varios días de sequía. Y no es para menos, ya que los animales de la calle fueron los más afectados por los arduos días de calor.