Rodeada de famosos: Gabriela Tafur contó por qué ya no sube tanto contenido en Instagram

Gabriela Tafur le dejó saber a sus seguidores por qué ha estado menos activa en sus redes sociales, dejando entrever que las razones por las que el contenido en su perfil de Instagram ha bajado un poco se debe a causas ajenas a su voluntad, enlistando algunas de las razones como su apretada agenda.

La colombiana tuvo un 2023 bastante similar en lo que se refiere a las publicaciones en las redes sociales, generando poca interacción con sus fanáticos. Sin embargo, se las arregló para compartir detalles de su vida como estudiante, algunos viajes que hizo a distintos países, además de compartir imágenes de cómo Esteban Santos le pidió matrimonio.

Y todo indica que para este 2024 las cosas parecen ir en la misma dirección para la modelo, ya que a través de un par de historias de Instagram aprovechó para contar por qué había estado tan desaparecida de las redes sociales, indicando que su agenda está bastante apretada durante los próximos días.

Gabriela Tafur comenzó hablando sobre las clases que tomó ese día en la Escuela de Negocios de Stanford, indicando que participó en tres de ellas. También contó que pudo participar en una charla con el creador del portal web Chess.com y que más tarde entrevistaría al fundador de Rapi.

Pero eso no es todo, ya que en la noche tendría la oportunidad de poder asistir a una charla con el confundador de DreamWorks Studios, Jeffrey Katzenberg, dejando ver lo emocionada que estaba por esto, ya que ha demostrado en más de una oportunidad lo mucho que le gusta la industria del cine.

Aprovechó para aclarar por días como este es que termina desapareciendo de las redes sociales, indicando que por lo general sus jornadas suelen ser así de movidas prácticamente a diario.

Gabriela Tafur mostró lo ocupada que es su agenda

Para dejar más evidencia de lo movida que es su vida entre su faceta laboral, estudiantil y personal, la joven aprovechó para grabar la pantalla de su computadora y mostrar cómo se ve su agenda en un día regular.

La pantalla muestra que en efecto hay diferentes compromisos, muchos de ellos seguidos, es decir, termina uno y comienza el otro.

“Así es un día normal. Tengo clase, reuniones, one on one’s por acá. Estos son huequitos que tengo para almorzar y para estudiar. Y miren los días hasta la hora que llegan, nueve de la noche, once de la noche”, contó Gabriela Tafur mientras mostraba su agenda.

Finalmente, la colombiana le pidió disculpas a sus seguidores si llegaba a ausentarse mucho de las redes sociales, pero lo hace en pro de seguir aprendiendo y creciendo, aclarando que siempre que pueda les compartirá detalles de lo que está haciendo en su día a día.