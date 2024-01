“No es de fiar”: empleada de Alina Lozano reveló un secreto de Jim Velásquez y no lo perdonaron en las redes

Alina Lozano puso en la mira de muchos internautas a su esposo, Jim Velásquez, luego de haber publicado las declaraciones de su empleada doméstica, quien no se midió a la hora de revelar un secreto del joven. Y tal parece que esto no le gustó a una gran cantidad de usuarios de Instagram.

El par de colombianos no es ajeno a protagonizar momentos polémicos en las redes sociales, ya que desde que se dio a conocer su relación se han convertido en el blanco de muchas personas, criticando desde su unión hasta el tipo de contenido que publican.

Y es que, de acuerdo con algunos comentarios en las redes sociales, ambos suelen subir las cosas de nivel con sus videos, exagerando con algunos eventos e incluso mostrando contenido que raya en lo grotesco por sus connotaciones sexuales.

Pero tal y como se puede ver en sus publicaciones, deciden hacer caso omiso a las críticas y siguen adelante con sus ocurrencias, en las cuales no siempre son los protagonistas, ya que en ciertas oportunidades involucran a otros personajes.

Un ejemplo de esto es el reel que publicó Alina Lozano en donde pone de protagonista a su empleada doméstica, Rosita, preguntándole qué detalle no le gusta de Jim Velásquez, revelando uno de sus secretos en el proceso.

“El ‘pero’ es que no quiere a las mascotas, entonces a mí no me gusta eso. Porque el que quiere al perro, quiere a las pulgas. Entonces no gusta de los gatos, entonces no me gusta eso, no soy partidaria de eso. Entonces yo me voy a hacer mis oficios y ‘chao Cheo’”, indicó la mujer en el video.

Usuarios de Instagram no perdonaron al esposo de Alina Lozano

A propósito del reel publicado por la actriz, la sección de comentarios del mismo se llenó de todo tipo de mensajes negativos en contra de Jim Velásquez, con muchos de ellos asegurando que no es una persona fiable debido a que no quiere a los animales.

“Las personas que no aman a los animales no son de fiar”, “Qué mal que no le gusten las mascotas”, “Si él no quiere a los animales es un ‘pero’ muy grande” y “Siempre dije que ese muchacho no es de fiar, vean lo que dice la señora” son algunos de los comentarios que se pueden leer en el post de Alina Lozano.