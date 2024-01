¿Le da pena? Yina Calderón contó por qué no muestra la cara de su nuevo novio

Yina Calderón decidió ahondar un poco en un tema que había mantenido en bajo perfil: su nuevo novio. Y es que a través de una sesión de preguntas y respuestas aprovechó para contestar por qué se ha mantenido tan reservada a la hora de mostrarlo en las redes sociales, indicando que tiene una razón de peso para ella.

A finales del año pasado, la joven se vio involucrada en una curiosa situación luego de que se filtraran algunas fotos y videos en donde se podía ver muy cercana a un hombre mayor, con muchos de sus seguidores especulando que su nueva pareja era un ‘sugar daddy’.

Sin embargo, la DJ rápidamente salió a desmentir estos rumores, indicando que no era cierto nada de lo que se podía ver en las redes sociales en relación a esto, todo con su característico sentido del humor y su picardía. Pero pese a esto, algunos usuarios de las redes sociales no quedaron del todo convencidos.

Y ahora, luego de varios meses, Yina Calderón volvió a hacer referencia a su misteriosa pareja a propósito de la pregunta de un internauta, interrogándola respecto a por qué ha mantenido a su novio en secreto durante tanto tiempo, indicando a modo de broma que si lo muestra, “se lo quitan”.

Seguidamente contó que la verdadera razón de esto recae en el hecho de que le gusta mantener esta faceta de su vida en secreto, sin dar muchas explicaciones al respecto, asegurando que esta no es la primera vez que lo hace, pero que en efecto es la primera vez que ha sido tan hermética.

“Yo siempre he sido privada en mis relaciones, porque yo creo que no solo él, yo creo que con todos. Yo he sido privada y con este está peor la privacidad. O sea, de verdad yo quiero que todo lo mío sea público menos mi noviazgo, no me interesa que sepan quién es, qué hace, cuánto gana, si no gana, si sí gana, si vive, si es alto, si es bonito, si es flaco, si es joven”, contó la empresaria.

Yina Calderón reveló un par de detalles menores sobre su relación

Si bien contó que quería mantener en secreto casi todos los detalles de su amorío con su misteriosa pareja, igualmente aprovechó para revelar un par de aspectos menores de su relación, dejando entrever que las cosas van muy bien con él hasta ahora y que espera que continúen de la misma manera.

“Lo que sí les puedo decir es que es una relación sana, es una relación bonita, no vivimos juntos, él en sus cosas, yo en las mías, esperemos a ver si dura. Esperemos a ver si sí”, dijo Yina Calderón entre risas.