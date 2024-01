“Cada cosa en su lugar”: Estallan las redes por mujer transgénero que busca ser Miss Universo Colombia

En la edición pasada del Miss Universo, Colombia hizo historia al quedar en el top 5 con la primera madre que participa en un evento de belleza internacional. En esa ocasión, la hermosa Camila Avella se posicionó como una de las más bellas del planeta sin importar su condición de mamá y esposa, generando polémica en el país y posiblemente este año no será la excepción.

Recientemente, las redes “estallaron” por la candidatura de una mujer transgénero que busca convertirse en la sucesora de la reina llanera. Jasmine Jiménez, una espigada modelo, de piel morena y con 25 años, es la aspirante que pretende alzarse con la banda de Valle del Cauca para alcanzar la corona en el próximo certamen colombiano.

Le puede interesar: Los ‘lujitos’ que tendrá la nueva Miss Universo Nicaragua: este será el dineral que recibirá como ganadora

Jiménez aprovechó los cambios en la reglas de participación en dicho evento universal, donde otros países como Holanda y Portugal fueron representados por mujeres transgéneros en el concurso pasado.

En vista de estas nuevas políticas, la modelo recobró la esperanza de convertirse en la nueva soberana. “Mi madre me dijo un día; la tercera es la vencida y soy fiel creyente de la palabra y el amor tan incondicional de ella. No saben lo feliz que estoy y lo orgullosa que me siento. Gracias a todos y por tanto”, escribió en su cuenta de Instagram.

Además de modelo, Jasmine trabaja como maquilladora profesional y desde hace años reside en España. También se ha destacado en varios concursos donde ha obtenido varios reconomientos.

Las críticas sobre la participación de Jasmine Jiménez

Al conocerse las aspiraciones de la caleña en el Miss Universo Colombia, los usuarios reaccionaron con comentarios a favor y en contra. Unos señalaron que el mundo se está abriendo a la inclusión de estas personas en los certámenes mientras que otros reprocharon su participación.

“Cada cosa en su lugar, se trata de un concurso para mujeres, no para transgéneros”; “Habiendo tantas mujeres bellas por qué tienen que escoger a un transgénero”; “Me parece linda, deben darle la oportunidad de participar”; “Si el año pasado fue una madre con pareja, no veo nada de malo que ella participe”, fueron las diferentes opiniones de los internautas.