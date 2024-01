¿Para quitarse unos ‘añitos’? Carolina Cruz mostró el gran cambio de ‘look’ al que se quiere someter

Carolina Cruz ha obtenido notoriedad como conductora, modelo y empresaria. Además, comparte detalles acerca de su estilo de vida en plataformas digitales, construyendo una relación muy cercana con todos sus seguidores. Actualmente, desempeña funciones como presentadora en el programa ‘Día a Día’ de Caracol Televisión y participa en la temporada de ‘La Vuelta al Mundo en 80 Risas’. La modelo tiene una relación muy cercana con sus seguidores, les comparte momentos de su cotidianidad y los consulta para tomar algunas decisiones.

Le puede interesar: Yeison Jiménez sigue de ‘aventurero’ por el mundo y ‘chicaneó’ el extravagante lujo que se dio en Dubai

La modelo compartió con sus seguidores su deseo de hacerse un cambio de look para empezar el año con una nueva imagen que la llene de otro aire y de más seguridad; la presentadora afirmó que aunque hace unos meses se cortó el cabello ella sola y que le ha crecido bastante, pero aun así tiene en la cabeza un nuevo look que le puede dar frescura y además es tendencia en redes sociales, aunque algunos de sus seguidores desaprobaron el corte, Carolina afirmó que ya tiene la cita programada para el viernes para probar el look que la tiene llena de expectativa.

Carolina Cruz eligió a su equipo favorito del Valle del Cauca

En Cali, los dos equipos más seguidos son el América de Cali y Deportivo Cali, que por su recorrido deportivo tienen una gran rivalidad y los enfrentamientos son los clásicos del Pascual Guerrero o del Palmaseca. La presentadora, con sus historias, dejó en claro el equipo del valle al cual prefiere y eligió al cuadro ‘escarlata’.

Además, Carolina también eligió entre algunas bebidas y comidas típicas, mencionando que el pandebono, el champús y la lulada son de sus favoritos; sumado al cariño que le profeso a Niche, una de las orquestas más icónicas del pacífico colombiano, que siempre está presente en la feria y en las fiestas caleñas.