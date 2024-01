Arelys Henao contó el sueño que tuvo con Dios

La cantante Arelys Henao estuvo hace poco de invitada en el programa ‘Desnúdate Con Eva’ conducido por la reconocida periodista Eva Rey en el que contó algunas de las cosas sobre lo que ha sido su vida.

Poco a poco Eva Rey ha ido revelando algunos extractos de lo que conversó con la ‘Reina de la música popular’ y entre tantas cosas una pregunta que le tocó el corazón a la intérprete de ‘Señor Prohibido’.

“¿Hay alguien por quien tú te tirarías al suelo que forma parte de tu vida? alguien que has conocido y has dicho no me puedo creer que lo haya conocido ¿Alguien a quien te encantaría conocer?”, le preguntó Eva Rey.

Arelys Henao no tardó en contestar diciendo que una vez soñó con una borrasca llena de palos, piedras y que el agua la tapó. Precisó que su hijo estaba en otra habitación y que se fue corriendo y encontró a su hijo con el agua al cuello.

“Ahí se acabó el sueño, a los ocho días yo me volví a recostar, y de pronto pasa la borrasca a los ocho días, y mi hijo me dice ‘Mami, vamos a firmar un papel del futbol’. Había un charco grande y me dijo ‘mami cuidado y te caes’, y él me dice caes y yo caí. Cuando me levanté del charco y tenía la ropa sucia, pero el agua no la sentí cremosa, sino limpia. Cuando yo salí del charco, yo vi a alguien parado que para mí representaba a Dios, y cuando yo lo vi, no le vi el rostro, sino hacia abajo y me le tiré a los pies, como si tú dijeras ‘Tengo a Dios un minuto qué le dirías’ y me le tiré a los pies y le dije ‘Señor, estoy triste, me duele el alma, todo me ha salido mal últimamente, se me ha ido la gente que amo’ y yo lloraba y lloraba y lloraba, y de pronto Él me puso la mano en el hombro y me dijo ‘Todo estará bien, te levantaré, te ayudaré, cumplirás mi propósito’”, reveló Arelys Henao y precisó que al despertar toda su almohada estaba mojada de las lagrimas que había derramado.

La entrevista completa de Arelys Henao, en la que habló de diversos temas sobre su vida y su carrera, está disponible en el canal de YouTube de Eva Rey. Es de recordar que actualmente la cantante se encuentra en la promoción de su más reciente tema musical que lleva por nombre ‘Amarga Despedida’.