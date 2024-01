⁠¿Robó? Exparticipante de ‘MasterChef Celebrity’ reveló su mal comportamiento en la cocina

A pesar de que el reality de cocina ‘MasterChef Celebrity Colombia’ se encuentra fuera del aire, sus exconcursantes siguen dando de qué hablar sobre sus revelaciones de lo que fue su paso por el programa, e incluso al dar a conocer algunos detalles de su vida personal, como fue el caso de la comediante Natalia Sanint quien sorprendió con su pérdida de peso tras salir de la cocina.

La también locutora dejó en evidencia su aumento de talla durante el reality, por lo que ahora a sus seguidores ha revelado que hubo comportamientos que la llevaron a tomar una drástica decisión sobre su vida, y a pesar de su confesión, no se siente orgullosa de lo que hizo, pero sí del cambio que logró para mejorar su salud.

Por medio de sus historias de Instagram, la santandereana reveló que su detonante para darse cuenta que algo en su aumento de peso estaba mal, fue una acción de la que el Canal RCN no tiene conocimiento.

“Me subí en los últimos días de MasterChef. Me robaba los arequipes (Creo que el canal no sabía esto)”, comentó sin titubeos la comediante, mientras dejaba ver a sus seguidores cómo lucía en ese entonces con sus kilos de más, esos que ahora no extraña.

La confesión llamó la atención de la mujer que logró llegar a la semifinal de ‘MasterChef Celebrity’, donde su avance culinario no solo la sorprendió a ella sino a los chefs que disfrutaban con sus ocurrencias y quienes por fuera de la competencia la apoyaron en su decisión de someterse a una intervención quirúrgica para adelgazar no solo por verse bien, sino por mejorar su salud, puesto que su aumento de peso la tomó por sorpresa.