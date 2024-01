Conozca las fechas y horarios para asistir al concierto honorífico de Pink Floyd en el Planetario de Bogotá

Pink Floyd es una banda británica que se formó en 1965 y estuvo activa hasta 1995. Durante su carrera, la banda tuvo varios miembros, pero los más conocidos son Roger Waters, David Gilmour, Nick Mason y Richard Wright.

La música de Pink Floyd es única y difícil de catalogar en un solo género. Su estilo es una mezcla de rock progresivo, psicodélico y experimental. Pero lo que realmente hace que Pink Floyd sea tan especial es su capacidad para contar historias a través de su música.

Uno de los álbumes más famosos de Pink Floyd es “The Dark Side of the Moon”, que se lanzó en 1973. Este álbum es considerado uno de los mejores de la historia del rock y ha vendido más de 45 millones de copias en todo el mundo.

Otro álbum importante de Pink Floyd es “The Wall”, lanzado en 1979. Este álbum cuenta la historia de un músico llamado Pink y su lucha contra la fama y la presión social. “The Wall” también se convirtió en una película en 1982.

Además de su música, Pink Floyd también es conocido por sus espectaculares conciertos y efectos visuales. La banda creó algunos de los espectáculos más impresionantes en vivo que se hayan visto.

Domo con videos experiementales Cortesía Planetario de Bogotá

Es por esto que el Planetario de Bogotá sigue celebrando el aniversario 50 de uno de los álbumes más importantes de la historia de Pink Floyd y el rock, “The Dark Side of the Moon”.

Será una recopilación de las 10 icónicas canciones de esta producción, que marcó un hito en la carrera de la legendaria agrupación británica. Esta proyección, que promete “envolver por la atmósfera única” al usuario, estará habilitada durante tres semanas de jueves a domingo en este mes de enero el Planetario de Bogotá, que se une a otros planetarios del mundo que también presentarán la experiencia visual.

El inicio de esta actividad fue este jueves 11 de enero y tendrá su última función el domingo 28 de enero, con un total de 12 presentaciones, cuatro por cada semana. El horario de ingreso es fijo, dado que las puertas del recinto estarán habilitadas desde las 7:30 p.m, con una función que durará unos 45 minutos.

