Paola Jara fue víctima de robo mientras grababa un video musical

Paola Jara le contó a sus seguidores que durante el rodaje de un videoclip terminó siendo víctima de robo, indicando que le hurtaron una de sus pertenencias más importantes. Sin embargo, al final aclaró qué pasó con esta situación, revelando que todo salió muy bien y pudo recuperar lo “robado” en muy poco tiempo.

La cantante tuvo un año 2023 bastante movido, con una gran serie de presentaciones en diferentes lugares de Latinoamérica, estrenando varias canciones que terminaron posicionándose entre los mejores puestos de las carteleras musicales más importantes del género, además de colaborar con grandes artistas, incluido su esposo, Jessi Uribe.

Puede leer: Paola Jara reveló si tiene intenciones de tener hijos con Jessi Uribe

Y en lo que respecta a este 2024 parece que también tiene una agenda bastante prometedora, tal y como ha anunciado en sus historias de Instagram, indicando que habrá muchos conciertos y algunos temas nuevos.

Sin embargo, al principio dio a entender que este año comenzó un poco agitado para ella, ya que aseguró que había sido víctima de robo mientras estaba grabando un video musical, indicando que se llevaron su celular. “Qué pena, pero me robaron mi celular”, dijo la joven en una historia, contando también que este mensaje pudo publicarlo a través de otro teléfono y en otra cuenta.

Si bien al principio este anuncio se sintió como una especie de denuncia, al final todo terminó siendo una especie de broma, ya que en la misma historia contó que así como le robaron su celular, ella hizo lo mismo con el de la cantante ecuatoriana Dayanara.

“Me le robé el celular porque me había robado mi celular, entonces ella también perdió el de ella, así que el día de hoy yo me le voy a robar el celular a Dayanara y todas mis historias van a ser por acá. Pero la voy a poner a sufrir un ratico porque casi que no encuentro el mío”, contó Paola Jara en una historia de la ecuatoriana.

Lea también: ¿Le quedó gustando la cocina? Paola Jara sorprendió a sus fans con su nuevo emprendimiento

¿Por qué Paola Jara y Dayanara se robaron los celulares?

Si bien este acto parecía ser una broma entre ambas artistas, de acuerdo con una historia que publicó Dayanara en la cuenta de Instagram de Paola Jara se puede leer que todo fue parte de una estrategia para anunciar que las dos estarían preparando una colaboración musical.

“Aquí entre nos, me bajé primero el teléfono de Pao, ella todavía no baja, no sabe dónde está su teléfono. Lo tengo yo porque tenía que contarles que Ecuador y Colombia se juntan en una canción y en un video que vamos a hacer con todo el amor para ustedes. Pao, te amo, perdón por robar tu celular”, anunció con picardía Dayanara.

En una última historia, la ecuatoriana provechó para aclarar que no se quedó con el teléfono de Paola Jara, pero jugó con la idea de que pudo leer algunas de las conversaciones de la colombiana, indicando a modo de broma que tiene “chats prohibidos”.