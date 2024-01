Hernán Orjuela le puso ‘sal a la herida’ del ‘gordito’ Ariel tras su salida de Caracol; ¿Qué dijo?

Sin duda alguna, ‘Lo Sé Todo’ es uno de los programas de entretenimiento y farándula, sus presentadores, son aquellos que les dan el toque picante y a toda la información que presentan todas las tardes, uno de ellos Ariel Eduardo Osorio es uno de los principales presentadores, se ha destacado por su carisma y recorrido por varios programas televisivos, uno de ellos ‘Día a Día’. A pesar de su éxito, el ‘gordito’ Ariel en una ocasión comentó una mala experiencia que tuvo con Hernán Orejuela en una de las emisiones del programa, pues Ariel fue despedido sin previo aviso. En ‘Lo Sé Todo’, entrevistaron a Hernán Orjuela para que contara su versión de lo sucedido.

Como lo había afirmado en ‘Gordo’ Ariel: “a mí me habían echado el chisme de que me quería echar y aunque pregunté que si me iban a sacar y me dijeron ‘jamás, como se te ocurre’, cuando después de unos cortes comerciales y al aire en vivo, anunciaron que solo hasta ese día los acompaño en el programa. Yo llevaba mucho tiempo en ese programa, y lo único que hice fue pararme y dar las gracias”; aunque el ‘gordito’ Ariel no quiso confirmar sobre ese programa, terminó revelando que se trató de ‘Día a Día’ y que quien lo despidió del programa fue Hernán Orjuela.

Sobre lo anterior, Hernán dijo desde Estados Unidos lo sucedido: “Cuando yo era director de Día a Día, el director de entretenimiento de Caracol me da unas instrucciones y me dice ‘hay que hacer una purga’, por presupuesto, me tocaba decirle al ‘gordo’ y fue una decisión muy difícil, incluso a María Cecilia Botero también me tocó hacerlo”.

Hernán respondió a las molestias del gordo afirmando que lo del despido no sucedió de esa forma:“Yo no lo recuerdo así, conociéndome sé que no ha sido tan radical. Ese no soy yo”.

A pesar de las explicaciones y justificaciones, el ‘gordito’ Ariel se mostró muy molesto por la situación y se nota, que es algo que no va a olvidar con facilidad.