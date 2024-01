Mara Cifuentes habla de su operación y en redes le lanzan dardos: “Necesita urgente un psicólogo”

La modelo transgénero Mara Cifuentes ha generado controversia en redes sociales después de hablar públicamente sobre la operación de feminización facial a la que se sometió hace meses. En declaraciones recientes, la joven admitió que inicialmente se arrepentía, pero utilizó nuevamente sus plataformas digitales para comunicar que ahora se encuentra satisfecha con la intervención quirúrgica.

En un video reciente, Cifuentes reconoció haberse “desesperado” por ver resultados inmediatos, emitiendo comentarios críticos hacia el médico responsable del procedimiento. “Estoy feliz, mi cejita recuperó la forma que era lo que me tenía súper desesperada. Estoy viendo el resultado y me está gustando mucho, creo que de verdad tenía que tener más paciencia, me desesperé porque había una montaña rusa de emociones y dije me dañé”, expresó Mara en el clip.

Sin embargo, la modelo reconoció su precipitación y emitió “disculpas públicas al cirujano, responsable de la intervención, por haber dudado de su excelente trabajo. “Estoy haciendo este video porque siento que de verdad no pensé bien mis palabras, no era como justificar con mi salud mental (...) a veces la pierdo, necesitaba decir esto y pedirles públicamente disculpas al doctor Ricardo por en algún momento haber dudado de su excelente trabajo”, agregó.

La contradicción en las declaraciones de Mara generó una variedad de reacciones en las redes sociales. Algunos usuarios expresaron su preocupación por la salud mental de la modelo, mientras que otros señalaron asimetrías en los resultados de la cirugía. Comentarios como “Necesita urgente un psicólogo”, “La ceja sí le quedó más alta que la otra”, y “La cirugía quedó mal, se ve muy asimétrica la cara”, ilustran la diversidad de opiniones.

Este episodio destaca la complejidad de compartir experiencias personales en las redes sociales tal como hizo Mara y cómo las reacciones de los seguidores pueden variar ante cambios de opinión o comentarios contradictorios.