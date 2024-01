Juan Pablo Urrego de ‘Rigo’ de RCN reveló las razones por las que las mujeres le hacían el ‘feo’

Desde el pasado 26 de diciembre de 2023, los fanáticos de la novela inspirada en la vida de Rigoberto Urán, estaban totalmente ansiosos por el regreso de esta historia, el cual se dará la noche de este martes 9 de enero. Es tal la ‘rigomanía’ en Colombia, que muchos de los televidentes convirtieron en viral un vidoclip de Juan Pablo Urrego, quien interprete a ‘Rigo’, en donde da a conocer las razones por las que las mujeres no lo consideran un diez.

Ya son más de 1,3 millones de reproducciones las que acumulan las imágenes posteadas en la cuenta de TikTok, del canal RCN, plataforma en la que Urrego, dio a conocer algunas cosas desconocidas sobres su vida privada, dentro de ellas las relacionadas con su vida sentimental y su comportamiento a la hora de conquistar.

“Soy un diez, pero soy un abuelito, no me gusta rumbear, no me gusta salir, soy muy aburrido en ese sentido. (...) A mí me pasa algo y es que a veces grito dormido. (...) Considero una ‘red flag’ a una persona que pone problema con todo, que no se acomode a las situaciones y a las circunstancias, a las que todo les parece un problema”, fueron las palabras del reconocido autor para describir las razones por las que lo juzgaban al momento de entablar una relación sentimental.

Adicionalmente, Juan Pablo reveló el nombre de la colega de trabajo con la que mejor ha entablado una relación, y no precisamente es con Ana María Estupiñan, actriz que interpreta a ‘Michelle Durango”; se trata de Sandra Reyes, mujer que tiene la labor de encarnar a Aracely Urán, madre del ‘Toro de Urrao’.

