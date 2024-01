Recargada: Yina Calderón reveló cuál es su meta para el 2024

Yina Calderón quiso comenzar el año 2024 con toda la energía, indicando a través de una sesión de preguntas y respuestas cuál iba a ser una de sus metas para este nuevo ciclo, aprovechando para lanzar unas cuantas indirectas para todas las personas que la critican con frecuencia en las redes sociales.

La empresaria de fajas ha logrado ganarse un puesto en el mundo de las redes sociales a propósito de varias situaciones polémicas en las que se involucra, bien sea realizando comentarios incómodos sobre algunas figuras del mundo del espectáculo nacional, o a través de sus acciones en las redes sociales, que van desde protagonizar videos de guaracha subidos de tono o iniciar emprendimientos controversiales.

Y tal parece que para el año 2024 las cosas no cambiarán mucho para ella, algo que dejó claro a través de una reciente sesión de preguntas y respuestas en donde aprovechó un comentario de un usuario de Instagram para pronunciarse respecto a una curiosa publicación que hizo una personalidad de las redes sociales sobre ella.

En el clip, Yina Calderón deja ver cuál es su opinión respecto a que José Vasquez hizo un muñeco de año viejo con su imagen, publicando un video en donde muestra el paso a paso para su creación.

Y como era de esperarse, la joven no se quedó callada y decidió pronunciarse al respecto: “A mí no me molesta. Tú haces de año viejo a alguien que quieres mucho, o a alguien que odias mucho, o al personaje del año, o a alguien que no quieres volver a ver, pero que sabes que existe”.

Además, en el mismo clip mostró una imagen de cómo quedó el muñeco, asegurando también que se rió mucho cuando encontró el resultado.

Yina Calderón ya tiene meta para el 2024

En la misma historia, la empresaria aseguró que ya tiene una meta para este año, indicando que quiere que en diciembre su imagen se use para el muñeco de año viejo en todas las familias colombianas, asegurando que hará lo posible para ganárselo.

“Me voy a encargar de que este año, en diciembre, me hagan de año viejo en todos los hogares colombianos porque me voy a volver el cólico de todos”, dijo entre risas Yina Calderón.

Cabe destacar que a principios del 2023 aseguró que ese año estaría más tranquila, sin protagonizar ningún tipo de peleas, algo que no pudo cumplir debido a que se involucró en distintos enfrentamientos con varias influencers.