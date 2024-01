Jessica Cediel y la imprudencia que cometió en Praga

Jessica Cediel llena de mucha vitalidad en sus redes sociales con cada una de sus publicaciones, pues la energía que emana con su mirada, sonrisa y en especial toda su sensualidad atrapa a más de uno de los seguidores que conforman toda su comunidad digital.

Para la modelo y presentadora siempre es oportuno un mensaje de aliento a quienes siguen su vida, y por medio de sus redes sociales se ha pronunciado sobre diversos temas, pero esta vez ha sido la excepción.

Y es que como es sabido Jessica Cediel hace pareja con el comediante David Alberto García Henao, mejor conocido como Jeringa, en el programa ‘La Vuelta Al Mundo En 80 Risas’ y recientemente en el último capítulo emitido les tocó Praga en la República Checa como uno de los destinos.

La pareja recorría las calles de Praga específicamente el Puente de Carlos IV, el cual es el más viejo de Praga y atraviesa el río Moldava de la Ciudad Vieja a la Ciudad Pequeña. Así como el segundo puente más antiguo existente en toda la República Checa.

Sin embargo, tal parece que al comediante es poco lo que le gusta caminar, por lo que decidieron alquilar unas motocicletas de tres ruedas para hacer el recorrido, y es así como llegaron a diversos puntos turísticos.

“Parece que estuviésemos pagando una promesa, yo no le camino más mija”

Durante el recorrido reconocieron que ninguna de las calles tenía huecos y que no había vendedores ambulantes en los semáforos como en Colombia, pero en algo sí que la recordaron y es que en uno de los cruces principales la presentadora omitió la luz roja y siguió de largo pasándole a un tranvía a pocos metros de distancia cuando este estaba en movimiento. La imprudencia de Jessica Cediel preocupó al equipo de ‘La Vuelta Al Mundo En 80 Risas’ y en especial a Jeringa que no dudó en hacerle el respectivo reclamo.

“Yo no lo vi, es que era para ponerle un poco de adrenalina, te lo juro que no lo vi. Gracias a Dios no pasó a mayores”

— Jessica Cediel