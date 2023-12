“Señor, dame tiempo”: Jessica Cediel quiere darle un tierno regalo a su papá antes de que fallezca

Jessica Cediel se mostró muy emotiva en una serie de historias de Instagram al hablar sobre su padre, indicando que está desesperada por darle un emotivo regalo al señor antes de que fallezca. Y de acuerdo con lo que comentó y por su nuevo estilo de vida, es posible que pueda tardar un poco en dárselo.

La presentadora ha estado en la mira de muchas personas a propósito del nuevo tipo de contenido que está publicando en sus redes sociales, hablando sobre su religión, compartiendo detalles sobre las ceremonias a las que asiste, leyendo algunos pasajes bíblicos y aconsejando a sus fanáticos desde un punto de vista cristiano.

La razón por la que ciertos internautas han atacado a la colombiana a raíz de esta faceta es debido a que, según algunos de ellos, tiene doble moral al hablar sobre religión mientras publica imágenes y videos en donde aparece con atuendos reveladores y bailando de forma sugerente, dejándole comentarios incómodos al respecto.

Sin embargo, Jessica Cediel decide hacer caso omiso a este tipo de mensajes, sacando adelante este y más contenido relacionado no solo con su lado espiritual, sino también sobre otras facetas de su vida, desde su trabajo hasta su familia.

Y a propósito de esto último, la presentadora se mostró muy emotiva, ya que confesó entre lágrimas que anhela cumplir una de las peticiones de su papá a tiempo. Y es que el señor le dijo que le gustaría que ella tuviera hijos.

“Mi papá me preguntaba ayer que si quería tener hijos, entonces obviamente le dije que sí. Él me decía: ‘¿ya estás con alguien, tienes a alguien?’, y yo: ‘no, papi. Estoy esperando a queme llegue la persona ideal’. Pero yo le decía: ‘papi, tú vas a conocer a mis hijos, ¿verdad?’, y él me decía: ‘sí, mamita’”, dijo entre lágrimas en una historia.

Jessica Cediel no está segura si podrá cumplir con su cometido

En la misma serie de historias, la actriz se mostró un poco desesperada por el hecho de poder cumplir con el anhelo de su papá, pidiéndole a Dios en el proceso por el tiempo suficiente para llevar a cabo este cometido.

“Señor, dame tiempo para que mis hijos puedan conocer a su abuelo, y a su abuela también”, dijo Jessica Cediel entre lágrimas, en especial por las complicaciones de salud que ha presentado su padre recientemente.

Cabe destacar que la presentadora ha comentado que se ha mantenido soltera no por falta de pretendientes, sino porque está esperando a la persona adecuada con quien poder formalizar una relación y posteriormente una familia.

Pese a esto, en un par de oportunidades ha manifestado lo mucho que le gustaría conocer a su galán en la brevedad posible, indicando que no solo le gustaría para que le haga compañía, sino también para encargarse de algunos asuntos puntuales en su vida, como los detalles que tengan que ver con su carro y otros aspectos mecánicos.