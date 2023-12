Mary Méndez muestra cómo celebra su Navidad con motivador mensaje

La espectacular Mary Méndez ha sabido cómo sorprender más de una vez en todas sus redes sociales, y no solo se trata de lo que son sus rutinas de ejercicios y de cada cosa que recomienda para mantener una vida más que fitness.

Puede leer: ¿Y el esposo? Fanny Lu reapareció en redes, pero con sus hijos

Una que otra vez decide contar algunas cosas de su vida o simplemente hacer un chiste referente a la rutina de ejercicios, así como dar un consejo o simplemente mostrar que cualquier día es bueno para ejercitar, así como lo ha hecho recientemente.

Y es que para celebrar la Navidad la presentadora de ‘La Red’ se fue a las calles a dar lo mejor con energía, y con ello ha acompañado un video con uno de los audios virales de motivación en las redes sociales.

“Entonces sí solo me preocupo de la parte superficial que está perfeto quizá los objetivos no llegan hasta cierto punto y después qué. En cambio, sí me empiezo a preocupar de cómo estoy de energía, qué es lo que expresa mi lenguaje no verbal, mi cuerpo, mi rostro, ¿me muevo bien o me nuevo sin dolor? Entonces cuando voy hacía ese objetivo que es vitalidad, sentirme joven, voy a querer mantenerlo en el tiempo porque no se va a acabar y siempre voy a querer estar mejor en ese sentido y va a ser más sostenible en el tiempo y además te puede llevar a tener resultados físicos mucho más grandes”, se escucha en el clip de Mary Méndez.

En el clip se puede escuchar mientras Mary Méndez corre por un sendero que hoy en día tener six pack o los abdominales marcados está un poco sobrevalorado. Y lo que está poco valorado es sentirse de 20 años cuando se tiene 40 y de 50 cuando ya se tiene 70 años, pero que esto es un revés, pues lo que pasa es hay gente de 30 años que se siente de 50.