Entre cemento y cables sueltos: Andrea Serna casi pasa una Navidad accidentada por esta razón

Andrea Serna le mostró a sus seguidores una serie de historias de Instagram en donde reveló que estuvo a punto de pasar una Navidad algo diferente a la que está acostumbrada a celebrar debido a un curioso percance, todo esto producto de la construcción de su nueva casa y lo que esto conlleva.

La modelo ha estado compartiendo varias fotos y videos del proceso de construcción de su nuevo hogar, además de hablar respecto a cómo avanza este proyecto en el que se ha involucrado junto con su hermana, su hija y su esposo, desde los cimientos hasta que empieza a tomar un poco más de forma con cemento y vigas.

Pero de cara a las fiestas decembrinas, la presentadora mostró en algunas historias de Instagram que a la casa aún le faltan algunos toques para quedar completamente lista, mostrando paredes sin pintar e incluso sin construir.

Sin embargo, Andrea Serna tiene la ilusión de poner algunos detalles navideños en su entorno, jugando con la idea de pasar su primera Navidad en su nuevo hogar, aunque no esté del todo terminado.

A propósito de esto, mostró un obstáculo que se le presentó: el lugar donde quiso poner el árbol de Navidad todavía seguía en obras, dejando ver que algunas paredes seguían “en gris” y faltaban los vidrios de las ventanas.

“Tenemos una ilusión en esta familia y es no quedarnos sin arbolito de Navidad. De hecho, sacamos las cosas (...) Yo no sé si ustedes dirán: ‘estos son muy ingenuos, se nota que nunca en su vida han hecho ni una pared, pero no la logran’. Nosotros creemos que sí y tenemos muchas ganas de que sea esta noche, en esta esquina de la sala-comedor”, contó la colombiana.

¿Andrea Serna logró armar el árbol de Navidad?

Contra todo pronóstico, la presentadora compartió un video en donde se puede ver que recibió más ayuda para lograr su cometido, mostrando que no solo ya hay vidrios en las ventanas, sino que también empezaron a armar el árbol navideño. Sin embargo, las paredes parecen no haber cambiado.

Por otro lado, Andrea Serna escribió sobre esta historia que si bien han logrado avanzar un poco, igualmente las “luces cuelgan del techo todavía”, indicando que esta área de su casa estaba lejos de estar terminada.

En una historia más se puede ver que lograron su cometido, compartiendo un video en donde se puede ver el árbol de Navidad completamente armado y decorado con luces y adornos.