Carlos Calero le sacó el lado positivo a regalo para ‘cuchitos’ que le dieron sus hijos por navidad

La energía y talento de Carlos Calero frente a las cámaras le ha permitido consolidarse como uno de los presentadores más queridos de la televisión colombiana, manteniéndose en las pantallas a sus 54 años, haciendo parte de programas como ‘Día a Día’ y ‘Yo Me Llamo’. Ante su paso por el quinto piso, el barranquillero decidió hacerle frente al paso del tiempo y dar a conocer el regalo que le dieron sus hijos en estos tiempos de navidad.

‘Calerito’, como cariñosamente lo llaman sus seguidores y compañeros de trabajo, se ha caracterizado por mantener una imagen bien cuidada, por lo que sabe lidiar con los achaques de los años; muestra de esto fue el retoque que se realizó semanas atrás en su cabellera, que lo llevó a usar una boina durante varios días.

El nacido en ‘La arenosa’, tampoco se ha dejado ‘tirar tierra’ de las nuevas mediaciones, consolidando una gran comunidad en la web, muestra de esto es su cuenta de TikTok, en la que acumula más de 700.000 seguidores, y en la que recientemente le sacó varias carcajadas a muchos al dar a conocer el obsequio que le hicieron sus retoños.

“Yo estoy más que feliz en estos días porque ‘Pau’ y los ‘pelaos’ me hicieron un muy buen regalo. Me regalaron un GPS, para gente mayor; no sabía que existía. El GPS me dice para dónde voy, y lo mejor me recuerda a qué iba”, manifestó jocosamente Calero, haciendo uso de la sátira para hacer más llevadera su inevitable vejez.

