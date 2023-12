Así se ve actualmente Melody, la intérprete del ‘Baile del Gorila’, está esperando su primer hijo

Los recuerdos de la niñez siempre van muy asociados a la música y hay muchas canciones que marcaron las fiestas navideñas de los colombianos, una de ellas ‘El Baile del Gorila’ interpretado por Melody, una cantante española que actualmente tiene 33 años, pero en su niñez se hizo conocida por protagonizar una de las canciones infaltables en la ‘Hora Loca’ del país. Hace unos meses, la cantante anunció su embarazo y aunque ella se ha mantenido un poco al margen de las redes sociales, ha publicado videos en los que se puede ver su nueva etapa de la maternidad.

Acerca de su pareja, Melody no ha compartido demasiada información, pero en una entrevista reciente dio a entender por qué ha decidido no compartir mucho sobre su relación: “Sí que es verdad que no soy una persona de contar mucho, pero no por nada, sino porque salgo al espectáculo para cantar y bailar y en la vida personal me gusta cuidarme mucho. Yo he elegido cantar, pero mi pareja no. Yo tengo que respetar eso, hay personas a las que les gusta y a otros que no”. A pesar de esto, ha afirmado que como pareja han abrazado mucho su proceso de ser padres.

Le puede interesar: Este es el ritual que hace Jorge Alfredo Vargas antes de cada emisión de Noticias Caracol

Aunque la cantante es conocida por la canción ‘El Baile del Gorila’ cuanta con seis albúmenes y numerosos sencillos que han hecho crecer su carrera, actualmente sigue con su carrera como cantante, por el momento está disfrutando y cuidando de su embarazo. En una publicación de Instagram comentó que está esperando un niño y que es una experiencia muy bonita que ha disfrutado demasiado.

Cuando anunció su embarazo, la cantante comentó por medio de post de Instagram que ha sido una de las experiencias más bonitas de su año y que espera con ansias a su hijo: “Me llena de alegría contaros esta noticia, estamos superfelices y me encanta poder compartirlo con vosotros!! ¡Ha sido un año lleno de muchas alegrías y está la que más! ¡Me encuentro superbién y con más ganas que nunca de seguir compartiendo música con vosotros, pero de una forma mucho más especial para mí!!”.