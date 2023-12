“Factura en dólares”, Paola Jara revelo quién gana más entre ella y Jessi Uribe

Paola Jara y Jessi Uribe conforman una de las parejas más queridas de la farándula nacional, no solo por el amor que comparten en redes sociales, sino por el talento que tienen y el apoyo que se dan mutuamente para seguir surgiendo como artistas, empresarios y familia, ahora que se encuentran en las mieles del amor tras más de un año de matrimonio.

Sobre del escenario, los cantantes enamoran a sus seguidores con las letras de sus canciones y con el amor que desbordan cuando cantan juntos, incluso, cuando no comparten en sus shows, suelen dejarse mensajes con los que hacen pública la falta que se hacen, e incluso dan a conocer lo orgullosos que se sienten el uno del otro.

Además, han demostrado que juntos hacen un muy buen equipo, puesto que cada uno con su carrera consolidada, son uno de los matrimonio con mejores ingresos económicos, por lo que a Paola Jara, en entrevista con Eva Rey, le fue consultado abiertamente cuál de los dos gana más dinero.

Aunque la paisa no dio una cifra exacta, dejó saber que actualmente, su esposo “está en un momento súper”, por lo que sería en este instante quien está facturando más en su casa.

“No le he hecho cuentas. No tengo ni idea. Yo creo que él porque está haciendo muchas giras internacionales, entonces pues está ganando más en dólares, pero no me puedo quejar”, explicó Jara al revelar que a pesar de ser familia y vivir juntos, cada uno maneja sus ingresos por aparte, por lo que el dinero no es discordia y tampoco existe algún tipo de envidia o rivalidad por el monto que cada uno cobre en sus shows.

