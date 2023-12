⁠”No soy él”: Ganador de ‘Yo me llamo’ reveló lo malo de interpretar a Carin León

El reality de talento musical e imitación, ‘Yo Me Llamo’, logró mantener a los televidentes pendientes de cada capítulo en su novena temporada, donde Juan Carlos Parra, imitador de Carin León, se llevó el premio mayor y el reconocimiento de la teleaudiencia al lograr ser el doble perfecto del artista mexicano reconocido por sus éxitos ‘Según quién’, ‘Que vuelvas’, ‘Primera cita’, ‘Ni me debes ni te debo’, entre otros.

El santandereano quien ahora disfruta de la popularidad que le dio el programa de Caracol Televisión, reveló que no todo es color de rosa tras ganarse la cifra de quinientos millones de pesos, puesto que existen varias cosas “malas” en medio de su logro profesional, puesto que estudió y analizó tanto al personaje que incluso tiene grabados muchos de sus gestos y le “cuesta salirme del personaje incluso cuando estoy en mi casa”.

“El acento es algo que se le empieza a marcar a uno porque es mucho tiempo estudiando al personaje, analizando la manera de hablar, la gesticulación y hasta cómo acentúa las palabras. En mi caso, como Carin tuerce un poco la boca al cantar, se me ha ido quedando esta costumbre”, acotó el hijo del imitador de Vicente Fernández y Joan Sebastián, a quien le heredó el talento y pasión por la música.

“La gente que me ve en la calle no me saluda con un ‘hola’, sino que me dicen ‘fierro’, entonces esa palabra se volvió muy representativa, no solo del Carin real sino también de su imitador en Colombia”, comentó el cantante, quien tiene como reto personal, iniciar su carrera artística lejos del personaje y comenzar a ser reconocido por su talento y su voz sin necesidad de estar siempre sobre un escenario como el artista mexicano que lo llevó a conquistar a Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno en el Templo de la Imitación.

