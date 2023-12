“Siempre he sido así”: Cintia Cossio respondió a quienes le critican esta parte de su rostro

La reconocida creadora de contenido digital paisa Cintia Cossio llevó a cabo una dinámica de preguntas a través de sus historias publicadas en su cuenta oficial de Instagram durante el fin de semana. El objetivo era resolver algunas dudas de sus casi 7 millones de seguidores en esa red social. Una de las inquietudes tuvo que ver con una parte de su cuerpo.

Entre las diversas preguntas, destaca una crítica peculiar dirigida a la modelo sobre la forma de su boca al momento de hablar. En varias ocasiones, sus seguidores han señalado que parece no mover el labio superior, lo que resulta en que raramente se le vean los dientes superiores al pronunciar las palabras.

La influencer paisa abordó esta inquietud explicando que esa es la forma natural de su boca y que ha sido así durante toda su vida. Afirmó que ya ha abordado este tema en dos o tres videos anteriores debido a la constante crítica al respecto que le hacen quienes la siguen.

Sin embargo, no tuvo inconvenientes en volver a pronunciarse y dijo: “Desde que empecé a subir historias a Instagram, me han preguntado eso y no tengo idea. Siempre he sido así, así son mis dientes, así son mis labios. De hecho, tengo un TikTok donde hablo sobre eso y también un reel de hace dos o tres años... sinceramente, no sé, nací así, así soy”.

De manera jocosa, Cintia también representó cómo se vería si intentara hablar todo el tiempo mostrando los dientes superiores. Finalmente, aclaró que, al reírse, sí se pueden ver naturalmente todos sus dientes superiores.

En redes, los usuarios cuestionaron a la influencer, especulando las razones por las que supuestamente hablaría de esa forma. “Eso pasa cuando se hace la rinoplastia, el labio superior tiende a descender”, comentó el usuario @camymar222.