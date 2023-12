“Cada vez con más ganas”: Danna García y su agradecimiento a las mujeres que le dan fuerzas

La espectacular actriz Danna García tiene mucho material para compartir, y de vez en cuando toma sorpresa a todos sus seguidores con alguna publicación en la que se le ve más que llena de alegría, y es que ella sabe bien cómo enamorar a su comunidad digital que sigue su vida por medio de las redes sociales.

Recientemente la protagonista del éxito dramático ‘Pasión De Gavilanes’ lo ha vuelto a hacer y ha compartido con sus seguidores un seriado de imágenes en vestido de baño y con el mar de fondo en las que combinó el color con el blanco y negro, pero en el que incluyó un importante mensaje.

“🌟 🦋 ♥️ Para esas mujeres imparables con corazón de oro que me han inspirado, hermanas de vida a pesar de la distancia. Por ustedes soy, y me levanto cada vez con más ganas y corazón. Aunque pasen mares de tiempo saben q están presentes y me iluminan más que el sol. Gracias. Pa ti mi gratitud y 🫶🏼 🙏🏼 ✨ #mujeressagradas💜 #AmigasdeVida #Gratitud #AMisFans Gime, Kat, Lu, Ale, Glory, Carmen, Mari, Yotis, Caro, Fabi, Indi, Gabs,… las amoro”, es el pide que acompaña a publicación de Danna García.

Tal y como era de esperarse la comunidad digital de la actriz no tardó en hacerse presente en los comentarios de la publicación con los que reiteraron el amor que sienten hacia y en especial lo hermosa que luce en cada una de las gráficas.

“Para mi vos sos la mejor mujer que hay en el mundo siempre los sacas una sonrisa con sentido de humor y tu corazón de oro tan hermosa y bella cómo sos una persona cómo vos es importante en mi vida” y “Vos sos una hermosa mujer, con un corazón de oro y un gran ejemplo 💛 Gracias por ser una hermosa influencia en mi vida 💞💞”, son solo algunos de los mensajes que destacan en el post de Danna García.