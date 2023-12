Puerto Candelaria y la Filarmónica de Bogotá: Los sonidos que se apoderarán el próximo año

Violes, violonchelos, fagots, contrabajos, clarinetes y trompetas serán los nuevos caminos a explorar por parte de Puerto Candelaria junto a la Filarmónica de Bogotá. Mostrarán una nueva faceta de la carrera artística de la agrupación donde dicha exigencia musical, demostrará que el universo sonoro, y las probabilidades de innovar en la música siempre estará a la disposición de los artistas que estén dispuestos a asumir nuevos retos, y por supuesto, el público podrá experimentar los clásicos de Puerto Candelaria llevados a otro nivel.

Siempre se ha tenido al formato filarmónico como uno de los predilectos de diferentes grupos para mezclar y versionar algunos temas de su repertorio ¿En qué momento decidieron experimentar un poco más con este tipo de formato? ¿Cómo fue trabajar en conjunto?

Juancho Valencia: Es una historia muy buena porque el proyecto de Puerto Candelaria con sonido orquestal sonidos sifónico comienza aproximadamente hace 20 años, donde tocar estos sonidos orquestales de alguna manera se relacionan muy bien al sonido de Puerto Candelaria, pero tuvimos que madurar 20 años la idea para llegar nivel, y para tener los compañeros perfectos para esta para esta relación de amor musical entre la Filarmónica de Bogotá y Puerto Candelaria. Este proyecto es un concierto y una grabación hecha en vivo en el Teatro Julio Mario Santo Domingo junto a la Filarmónica de Bogotá y Puerto Candelaria que se realizó con sala llena. Estamos comenzando a lanzar todas estas aventuras sonoras.

David García: La Filarmónica ha hecho varios proyectos con Puerto Candelaria y en este último especialmente se nota algo que yo ya había verificado de los conciertos que hemos hecho, y es que Juancho es un orquestador es muy bueno y logra dar a la Filarmónica un rol de tal manera que no desvirtúe toda la música que está haciendo Puerto Candelaria, ese es el objetivo principal, que se enriquezca la música de Puerto Candelaria evitando que se vaya a convertir eso en un ladrillo sinfónico como decía García Márquez, porque ese peligro existe, ya que muchos experimentos que ha habido en el mundo artístico sobre ese encuentro entre la música popular y la música clásica, a veces termina siendo un espacio donde la música popular pierde su riqueza y con este proyecto es todo lo contrario de esto. En ese encuentro con Puerto Candelaria, lo que sucede es lo contrario, se enriquece el lenguaje de la música que hace Juancho y la orquesta puede aportar.

¿Estas sesiones serán parte de un formato más completo como en un álbum o en digital?

Juancho Valencia: Así es, vamos a sacar inicialmente un recorrido sonoro por los 20 años de Puerto Candelaria, pero además en ese sonidos cinematográficos en ese sonido que está en ese formato tan apetecido. Además, todos los trabajos que hacemos con Beethoven y Mozart, el hecho de llevar el sonido de Beethoven y el sonido de Mozart el sonido de Puerto Candelaria entonces es un es una de las producciones más ambiciosas de la carrera de Puerto Candelaria y hoy pues comenzamos este camino con el lanzamiento de ‘Good Bye my honey’. Esta es una canción de Puerto Candelaria que precisamente es la primera en llevar este sonido a la realidad.

Tratando de revelar un poco más de detalles sobre todo este proceso creativo ¿Quién hizo las adaptaciones a la orquesta?

Juancho Valencia: Todas las adaptaciones y orquestaciones las hice yo. Parte del desarrollo de la música popular en la música orquestal, ha estado presente entonces tengo ese conocimiento que siempre es muy complejo, ya que unir ritmos musicales de las orquestas con otros sonidos resulta siendo toda una experiencia. Escoger las canciones, hacerle todas las adaptaciones y hacer el montaje es bastante satisfactorio. Tener la fortuna de realizar este trabajo con la filarmónica de Bogotá que una de las agrupaciones orquestales más prestigiosas de todo Latinoamérica y sentir que cada uno de estos músicos se conectan con esta música y entregan todo es totalmente satisfactorio y pues el más beneficiado siempre va a ser el público.

Con el formato orquestal las agrupaciones siempre van a tener esa exigencia musical para mostrar esa versatilidad para así reafirmar el talento o el nivel de adaptación de una agrupación…

Juancho Valencia: Así es, el mundo de hoy no le está exigiendo a la música, ni mucho menos le está permitiendo la creatividad. El público está buscando siempre que el artista lo complazca por los caminos conocidos entonces este proyecto rompe con eso, rompe con esa fórmula y se aventura precisamente a sorprender desde la creatividad, desde la sonoridad. Es una producción discográfica grabada en vivo que requiere de otras responsabilidades donde no cabe la inteligencia artificial, o la conciencia orgánica humana al 100%. Para poder sincronizar y generar este concierto en medio de la producción discográfica, se creó en medio de una sala de concierto llena, estaban muy emocionados en el concierto, y debido a esas condiciones tuvimos que decirle al público, que estábamos grabando el disco y pedirles el favor de no aplaudir, porque todo el tiempo porque iba a sentirse el más mínimo ruido, y se iba a perder un poco la música por por la euforia que se podía sentir en el Teatro Julio Mario Santo Domingo.

David García: Además, estamos muy orgullosos de este proyecto porque es realmente una propuesta musical de muy alto nivel que sale desde Colombia y que seguro el impacto que va a tener internacional va a ser maravilloso.

¿Para qué fecha tienen planeado lanzar este proyecto completo?

Estamos pensando lanzarlo para el mes de marzo de 2024, y tener ya todo el disco y todas las canciones al aire para que la gente las pueda disfrutar.