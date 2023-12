Andrea Valdiri recibió críticas de sus seguidores tras mandarle un polémico ‘indirectazo’ a Saruma

Andrea Valdiri y Felipe Saruma mantuvieron una relación durante un buen tiempo, incluso llegaron juntos al altar y por redes sociales, compartieron lo que era su vida cotidiana y las fechas especiales de su matrimonio, pero recientemente surgieron rumores de su supuesta separación, rumores que Felipe Saruma confirmó por medio de redes sociales. Los rumores nacieron, ya que últimamente no estaban compartiendo contenido juntos por medio de sus redes y aunque duranron mucho sin referirse al tema, ya ambos anunciaron su divorcio.

Después del anuncio de su ruptura, ambos compartieron mensajes por redes sociales, por el lado de Saruma habló diciendo que su relación con Andrea ha sido una de las mejores de su vida y que pese a su separación, Valdiri había impactado en su vida, tanto así que la cambio. Andrea, muy distinto a lo que dijo Saruma le mandó varias indirectas al influencer y afirmó: “una relación es de dos, no de tres o de cuatro”.

Aunque no hay una razón definida para el divorcio de la pareja, muchos seguidores de ‘La Valdiri’ afirman que se trata de una infidelidad, pero quienes están del lado de Saruma argumentan que se trata de peleas que Valdiri tuvo con el núcleo familiar de su expareja y eso ocasiono su ruptura. Recientemente, en unas historias para Instagram, Andrea Valdiri volvió a dar de que hablar mandandole una fuerte indirecta a Saruma.

Valdiri habló del nuevo colágeno que tiene que va a remplazar el que conseguía por medio de su relación con Felipe Saruma, así lo afirmó en una de sus historias: “Bueno, y si se fue el colágeno en carne, mi amor, que me quede el colágeno en polvo, pero sin colágeno hermana, no me quedo. Salud”.

Los seguidores de la barranquillera, criticaron mucho su comentario y le aconsejaron detener las indirectas hacia su ex pareja: “Ya no le queda bien tanto chiste”.