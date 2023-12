“Te da un miedo tan profundo”: Reconocido actor casi se quita la vida tras haberse quedado en bancarrota

En medio de una emotiva entrevista, el actor Javier Sáenz contó uno de sus momentos más difíciles que tuvo que vivir y por el cual cayó en una depresión al punto de querer atentar contra su vida. El artista recordado por producciones como la Esclava Blanca, relató su dura experiencia en una entrevista con el programa de La Red Caracol.

Inspirado por su madre, la también actriz María Eugenia Penagos, el artista se interesó por los escenarios y la dramaturgia, fue por ello que llegó a participar en varios proyectos en la pantalla chica, bastante con los que se ganó la fama y la admiración de otros de sus colegas. No obstante, su gusto por este arte no solo se quedó allí, sino que el actor quiso abrir su propia productora con la que dijo haberle ido muy bien, pero luego de una serie de errores, el artista aseguró que terminó debiendo más de mil millones de pesos.

“Estaba acumulando una serie de errores y era no pagar a tiempo ciertas deudas, a la Dian o aplazar pagos a proveedores. Cierto día estalló la bomba, me di cuenta de que estaba endeudado, estamos hablando de hace unos 25 años, con una deuda 1.200 millones de pesos”, relató Sáenz.

Durante la misma entrevista, el actor contó que el verse tan endeudado lo hizo querer quitarse la vida: “Te pasan pensamientos horribles, te da un miedo tan profundo que llega un momento donde ya no eres capaz de ponerle la cara a todo el mundo y, además, todo el mundo se quiere aprovechar de ti. Entonces ven que no tienes dinero y quieren tus cosas”.

Según lo que el actor mencionó, la espiritualidad y la cercanía con Dios fue una de las cosas que más lo ayudó a sobrellevar la crisis: “Yo creo que él (Dios) me dio la fuerza de buscar a cada persona para decirle cuándo se lo puedo pagar, pero déjeme seguir trabajando con sus equipos. En definitiva era poner la cara”. Además, contó que su esposa fue una de las personas que más apoyo le brindó y quien lo ayudo a organizar sus finanzas, pues uno de los apartamentos que había comprado para sus hijas resultó embargado.

El actor aseguró que tuvo que conciliar con las personas a las que les debía dinero y pedir a la Dian que le permitieran vender el inmueble para pagar las deudas: “Yo no busqué a la Dian, busqué a las personas, busqué el corazón de las personas, logré excepciones, no de la deuda, logré excepciones de procedimientos, pero que al final eran legales. Eso nos daba mucha paz, porque ese apartamento que estuvo embargado, logré quien me lo comprara”.

Pero pese al oscuro momento, hoy la realidad del actor es otra, pues pudo cumplir con sus responsabilidades, ya que las personas creyeron en su honestidad: “Hoy suena fácil, pero fue una época de mi vida muy fuerte, porque el enemigo es tan sucio que lo primero que uno piensa es en la muerte, en el suicidio, no voy a salir de esto, aquí me quedé, se acabaron los sueños y hoy te puedo decir que mi vida es absolutamente normal, feliz, tengo tres hijas, qué más le puedo pedir a la vida”.